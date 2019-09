Corsi di guida a rischio abusivismo con l’introduzione dell’Iva

Nel 2013 l’Unasca, una delle due maggiori associazioni di categoria, denunciò pubblicamente tutto. Senza successo. Anche perché in troppi clienti c’è ancora la mentalità che il rilascio della patente sia un atto dovuto e che guidare bene sia facile, per cui la qualità della preparazione passa in secondo piano rispetto al prezzo: storicamente, chi ha fatto investimenti per innovare e magari anche introdurre insegnamenti di guida sicura che vadano oltre i burocratici programmi ministeriali d’esame non è mai stato premiato dal mercato.

Dunque, anche le autoscuole che non chiuderanno saranno sempre più spinte verso servizi low cost. E corsi che già in media non sfornano guidatori eccellenti (anche perché non sono obbligatori esercizi pratici sulla gestione di situazioni di emergenza) perderanno efficacia.

A meno che le associazioni di categoria riescano a concordare con la politica soluzioni per evitare la retroattività o comunque attenuare il peso dell’Iva, cosa che però giuridicamente non è facile (si veda Il Sole 24 Ore del 17 settembre). Con lo sciopero di mercoledì scorso, Unasca e Confarca hanno iniziato una «battaglia che sarà lunga e che necessariamente deve arrivare sino a Bruxelles». Mercoledì sono riuscite a raccogliere la solidarietà di alcuni parlamentari, rimettendo per qualche ora d’accordo anche grillini e leghisti.

La prossima tappa è la legge di Bilancio: si punta a inserirvi una norma che introduca l’Iva dal 1° gennaio prossimo, in modo non retroattivo. Se questo non fosse possibile, si cercherà almeno di strappare un’aliquota più bassa di quella ordinaria del 22%.

Ma questo potrebbe costare all’Italia una procedura d’infrazione. Quindi ci si attrezza anche per rintuzzare i rilievi espressi dalla Corte Ue, dimostrando che l’esenzione Iva in Italia non falsa la concorrenza con le autoscuole degli altri Stati membri: per operare in Italia dovrebbero sempre seguire le regole italiane.