Corsi di laurea 2021/22: oltre 5mila attivati dalle università italiane. La mappa completa

Scienze motorie

Molto gettonati anche i corsi in scienze motorie: molti di questi - nella mappa completa dell’offerta prevista per il 2021/22 - sono svolti in partnership con enti e organizzazioni operanti in ambito sportivo, a partire dal Coni, per individuare percorsi di sbocchi chiari verso il lavoro, con l’indicazione di cosa fare dopo gli studi. Ci sono poi corsi di laurea magistrale per specializzarsi in management dello sport, in attività motorie preventive ed adattate, in attività fisica e salute e in scienza e tecnica dello sport.

Studi umanistici

Nell’area umanistica - la vasta area di corsi che va da lettere fino a scienze della comunicazione - per chi vuole specializzarsi in campo tecnologico e nell’uso dei nuovi media, l’università Ca’ Foscari di Venezia offre il corso magistrale in digital and public humanities, un percorso che prepara esperti in progettazione, produzione e valorizzazione di risorse web ed esperti in gestione digitale di risorse. Questo corso di studi umanistici è in inglese ed è a numero programmato (50 posti).

All’università di Bologna si può frequentare il corso di laurea magistrale in scienze filosofiche che tocca tutti i rami della filosofia: da quella teoretica a quella del linguaggio, dalla logica alla filosofia della scienza, dalla filosofia morale all'estetica. Il corso permette di conseguire un doppio titolo con l'universität Bielefeld in Germania, oppure con l'université de Bourgogne, in Francia.

Mentre un corso molto versatile è la laurea magistrale in semiotica, che offre una specializzazione sia negli gli aspetti storico-filosofici della semiotica, sia in quelli pratici: dalla pubblicità ai nuovi media, dalla televisione alla moda, dalla comunicazione politica ai comportamenti sociali, dall'informazione giornalistica al design e la progettazione urbana.

Al top negli studi classici anche La Sapienza di Roma, che con il 1° posto in “Classics & Ancient History” è in vetta al Qs Ranking by Subject 2021, unica università italiana a vantare un primo posto assoluto a livello internazionale.

Rivoluzione green

Sul fronte green la forte spinta verso i temi ambientali e della sostenibilità continua ad aprire la strada a nuovi corsi di laurea: tra le novità per l'anno 2021-2022, passate in rassegna nelle pagine successive, c'è ad esempio laurea magistrale in sustainable science and technology for circular economy dell'università di Padova, ma anche la magistrale in water and geological risk engineering, mirata alla creazione di profili specializzati nell’analisi, nel monitoraggio e nella mitigazione dei rischi connessi ai fenomeni calamitosi con origine idrologica e geologica.

Tra le triennali spicca quella in sistemi agricoli innovativi dell’università Politecnica delle Marche, per formare profili in grado di gestire la complessità delle attività agricole con un approccio orientato a processi produttivi sostenibili.

A Bari, invece, è prevista l'attivazione del nuovo corso professionalizzante in tecniche per l'agricoltura sostenibile; modificato, inoltre, l'ordinamento della laurea in biotecnologie industriali per lo sviluppo sostenibile.