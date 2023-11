Il Ddl contro la violenza sulle donne è legge. Corsi nelle scuole e formazione, accordo Meloni-Schlein

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

L’Aula del Senato approva all’unanimità con 157 sì il disegno di legge del governo contro la violenza alle donne. Il provvedimento, che ha già passato l’esame della Camera il 26 ottobre scorso, è così definitivo. Si punta dunque a rafforzare la protezione delle vittime di violenza attraverso misure preventive, il potenziamento delle misure cautelari e l’anticipazione della tutela penale. In parallelo, si propone di assicurare la certezza dei tempi dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere o domestica.

Corsi nelle scuole e formazione, accordo Meloni-Schlein

L’interlocuzione tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein per contrastare il dilagare della violenza alle donne si sarebbe concretizzata sostanzialmente in due ordini del giorno che sono stati approvati dall’Aula del Senato, dopo essere stati riformulati. Con gli ordini del giorno, presentati dal Pd al Ddl del governo contro la violenza alle donne, si impegna il governo a mettere in campo «disegni di legge» che intervengano «sulla prevenzione e sul contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica, a completamento della normativa vigente, al fine di iniziare l’iter parlamentare in tempi rapidi». Elly Schlein, nella relazione alla direzione Pd, in corso al Nazareno plaude al passo in avanti. «Apprezzo il segnale che ha dato la maggioranza, il parere favorevole all’ordine del giorno che chiede di mettere risorse alla formazione degli operatori e delle operatrici, calendarizzare in tempi rapidi le proposte di legge che insistono sulla prevenzione, compreso il nostro sull’educazione al rispetto e all’affettività».

Focus group e psicologi, ecco il piano di Valditara

Gruppi di discussione tra studenti e professori per 30 ore complessive extracurricolari, finanziati con 15 milioni di euro di fondi Pon, supportati da psicologi e altri esperti. È il progetto «Educare alle relazioni» pensato per le scuole italiane dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per dire «basta alla cultura maschilista e machista che ancora inquina il nostro Paese». L’iniziativa è stata presentata in Senato dal titolare del Mim insieme ai ministri della Famiglia e pari opportunità, Eugenia Roccella, e della Cultura Gennaro Sangiuliano, con i quali è stato siglato uno specifico protocollo d’intesa.

Primo esperimento in Italia

Destinatari sono gli studenti degli istituti secondari superiori, che in questa prima fase di sperimentazione potranno aderire in via facoltativa. «Questo progetto prende avvio non dai recenti fatti di cronaca ma dagli eventi di questa estate, lo stupro di Palermo e gli stupri di Caivano», oltre che «dalla mia ferma volontà che occorre dire basta in modo drastico a quei residui di cultura maschilista e machista che ancora inquina il nostro Paese. È la prima volta che in Italia si fa un esperimento di questo tipo», in cui la scuola «si occupa ed affronta di petto il tema del maschilismo, della violenza psicologica e anche fisica nei confronti del genere femminile».

Partenza già nell’anno in corso

Prevenzione, promozione di una cultura e di atteggiamenti basati sul rispetto, sulle pari opportunità, sul rigetto delle discriminazioni e di qualsiasi forma di violenza, «i gruppi di discussione educheranno a questo e vogliono rappresentare un incentivo a un cambio di mentalità», secondo il ministro per il quale, tra le attività previste, «gli studenti saranno anche edotti delle conseguenze penali che comportamenti impropri possono generale». La direttiva che contiene le linee guida è stata firmata questa mattina dal ministro Valditara per essere inviata a tutte le scuole, con l’obiettivo di partire con gli incontri già nell’anno in corso.