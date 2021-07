«Corsia veloce per civile e penale: errore lasciare indietro il fiscale»

3' di lettura

«Siamo di fronte a una grande opportunità: riformare la giustizia fiscale. Rilevo che ci sono provvedimenti che stanno avendo corsie preferenziali, sarebbe un imperdonabile errore perdere questa occasione e lasciare il tributario al di fuori del civile e penale. Il sistema Paese rischierebbe di pagarne le conseguenze». Il professor Giacinto della Cananea, presidente della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria, ha da poco depositato ai ministri Daniele Franco e Marta Cartabia la proposta maturata. Entro questa settimana «incontrerò entrambi per illustrare il progetto».

Il duplice progetto, professore: la Commissione ha prodotto due proposte, in antitesi. Si parla di spaccature marcate.

Non sarò certo io a negare le diversità. Anzi, le sottolineo, perché i commissari hanno giustamente valutato che sulla giustizia tributaria si può intervenire in diversi modi. La Commissione ha presentato proposte con un approccio di tipo olistico: ha considerato la giustizia tributaria non solo la giurisdizione. Le diversità vanno comprese all’interno di un quadro comune: tutti i componenti ritengono che la situazione attuale, con un giudice che ha un livello di specializzazione insufficiente, sia una situazione da modificare. C’è una importante diversità di vedute tra una proposta più cauta, solo con interventi mirati al secondo grado, e una proposta più ambiziosa, volta a creare un giudice speciale.

Il Pnrr può essere un limite per una delle due proposte?

No. Penso che queste proposte saranno valutate dalla politica sotto tre profili: costituzionale, natura strutturale dell’intervento e aspettative della Ue. Per il primo non penso ci siano contrasti con la Carta, anche se alcune proposte possono richiedere aggiustamenti importanti a livello di legislazione ordinaria; sulla natura strutturale, ritengo che le forze politiche dovranno decidere se l’obiettivo di una riforma, appunto strutturale, possa essere raggiunto con un intervento più cauto o con uno più ambizioso, come il giudice speciale. Il terzo, le aspettative della Ue, lo ritengo assai importante, perché l’Europa ci chiede di intervenire sulla qualità e sui tempi della giustizia.

In una sua analisi sul “Foglio” chiede alle parti di «non arroccarsi sul proprio status quo».

Facevo riferimento a una posizione assunta dal ministro Cartabia in una prospettiva più ampia.

Però l'ha fatta propria.

Certo. Io vorrei dare un suggerimento alle forze sociali che sono impegnate nella giustizia tributaria. Per spiegarmi vorrei fare riferimento alla commedia di Edoardo de Filippo, “Le voci di dentro”.