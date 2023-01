Corsica Ferries cerca 500 persone da impiegare a bordo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La compagnia di traghetti Corsica Sardinia Ferries cerca personale e in ballo ci sono 500 posti di lavoro. «Siamo alla ricerca di personale navigante - spiegano all’azienda - di coperta, macchina, camera e cucina, per tutte le qualifiche»

Per imbarcare è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw (convenzione internazionale sugli standard di addestramento). Ma anche senza questi requisiti «la candidatura - assicuranno presso la compagnia francese le cui navi, però, battono bandiera italiana - sarà comunque valutata; e, in caso di accettazione,aiuteremo i candidati ad effettuare le pratiche necessarie in modo semplice e veloce».

Loading...

Molte le figure ricercate

Si cercano, dunque, fino a 500 risorse da impiegare a bordo delle 13 navi della flotta. Corsica Sardinia Ferries, che ha quartier generale a Vado Ligure (Savona), serve tutto l'anno Corsica e Sardegna, le Baleari dalla primavera all’autunno e, in estate, l’Isola d’Elba. «Sali a bordo con noi!» è lo slogan che caratterizza la campagna di reclutamento.



Le opportunità di lavoro sulle navi del gruppo, spiega una nota, sono rivolte, in particolare, a ufficiali e sottufficiali di macchina e di coperta; personale addetto alle cabine; personale di sala, bar, casse; personale di cucina; receptionist e hostess; medici di bordo.

Contratti prorogabili

I candidati devono essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw. Per gli addetti di sala e bar si richiedono anche la conoscenza della lingua francese e, preferibilmente, un diploma ad indirizzo alberghiero. Per la posizione di receptionist e hostess si cerca personale inpossesso di un’ottima conoscenza del francese.