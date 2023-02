Corso di buone maniere per il business

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Le buone maniere come strumento per migliorare fatturato e clima in azienda. E incrementare la produttività. Con questo obiettivo è stato lanciato il seminario di “business etiquette” in cinque appuntamenti, riservato a imprenditori e manager, organizzato da Unindustria Perform, la società totalmente partecipata da Unindustria Lazio che fornisce alle aziende associate e non servizi e formazione ad alto valore aggiunto. «Io lavoro da 28 anni in questo campo – spiega Bruno Scazzocchio, amministratore unico di Unindustria Perform – e mi sono persuaso di due aspetti: primo, le buone maniere aiutano ad incrementare i risultati lavorativi; secondo, migliorano il clima aziendale. Una cosiddetta leadership gentile è più efficace rispetto a uno schema di comportamento di tipo gerarchico. L’Italia è un paese straordinario per cultura e stile, è arrivato il momenti di riappropriarci di queste qualità». Il corso è articolato in 5 seminari, di cui tre sono stati già svolti , mentre gli altri due si terranno il 21 febbraio e a metà marzo (la data è ancora da definire). È possibile iscriversi a tutti e cinque gli appuntamenti o ad appuntamenti singoli. Finora a partecipare sono stati soprattutto rappresentanti di medie aziende dei settori più disparati (dalla meccanica ai servizi), in parti uguali uomini e donne, con anche una buona presenza di under 40. A tenere i seminari sono Laura Pranzetti Lombardini e Massimo Mercuri da Cepparello. La prima è giornalista e scrittrice, docente di corsi post universitari di relazioni esterne e comunicazione aziendale, e socia fondatrice dell’Accademia del Cerimoniale. Massimo Mercuri da Cepparello, ultimo discendente di una famiglia di antica tradizione fiorentina, è specializzato in attività di consulenza in ambito commerciale e relazionale. Nel primo seminario si è parlato di come si sta a tavola, come si apparecchia e come far sedere gli ospiti. Nel secondo appuntamento, che si è tenuto da Bulgari in via Condotti, sono stati affrontati la presentazione, il biglietto da visita, le presentazioni e il saluto. Il terzo incontro – nella galleria d'arte Forof di Giovanna Caruso Fendi ai Mercati di Traiano - ha visto al centro le conversazioni tra clienti e colleghi, i regali, i biglietti di auguri e i ringraziamenti. Il quarto appuntamento, che si terrà nella storica Sartoria Litrico, si concentrerà su come ci si veste, come fare una corretta valigia e l’abbigliamento in viaggio. Il quinto incontro sarà focalizzato su scrittura delle email, uso dei social network e del telefono cellulare.