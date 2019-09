Corso di laurea magistrale in Management e consulenza aziendale. Al via all'Università Telematica San Raffaele Roma

Dal prossimo anno accademico l'Università telematica San Raffaele Roma potenzierà l'offerta formativa con il corso di laurea magistrale in Management e consulenza aziendale, percorso di studi accreditato dal Ministero dell'Università il 14 giugno scorso. Un approccio internazionale e multidisciplinare per la formazione dei manager del futuro tramite le tecnologie e le metodologie didattiche più avanzate.



“L'istituzione del Corso di laurea magistrale in Management e consulenza aziendale rappresenta per la nostra Università il raggiungimento di un risultato ambizioso ed importante, che ci consente di attagliare la formazione universitaria alle più attuali esigenze affermate nel mondo del lavoro. Il nuovo Corso di laurea - spiega il Direttore amministrativo Andrea Proietti - è scandito secondo un approccio di analisi di impronta marcatamente internazionale ed è mirato ad impartire la preparazione specialistica che rappresenta il corredo necessario dei manager delle imprese, pubbliche e private, e dei consulenti aziendali. A tal fine, infatti, l'Ateneo accreditato ECHE (Erasmus Charter Higher Education) ha concepito un Corso mirato a formare professionisti in grado di interpretare correttamente i fenomeni di mercato ed i processi di marketing, di tessere e gestire al meglio le relazioni con la clientela, di assecondare anche le dinamiche dell'internazionalizzazione delle imprese e, quindi, di occupare posizioni dirigenziali”.

La programmazione dei due anni privilegia l'integrazione di una pluralità di discipline, giuridiche, economico-aziendali, statistico-matematiche ed informatiche, al fine di fornire agli studenti competenze specialistiche necessarie per proporsi sia come manager della pubblica amministrazione, o delle imprese pubbliche e private, sia come consulente aziendale. Alla necessaria formazione del settore economico – contabile, si sommerà uno specifico percorso di tipo tecnico-giuridico, con particolare riferimento: alla gestione aziendale; ai piani industriali e finanziari; alla gestione dei rischi finanziari; alla crisi d'impresa. Particolare rilievo avranno i moderni processi d'internazionalizzazione dell'attività d'impresa e dei servizi professionali e la “rivoluzione digitale” legata alla Information and Communication Techonologies (ICT).



“Oltre all'attualità delle materie economiche, giuridiche e statistiche previste nel percorso formativo ed all'importanza degli obiettivi formativi previsti, la vis attractiva del corso – conclude Proietti - è rappresentata anche dalla vocazione telematica dell'Università San Raffaele Roma, che si concreta proprio nell'impiego di strumenti didattici di tecnologia avanzata, che consentono ai nostri studenti di fruire dei materiali di studio da una piattaforma informatica e di interagire, con docenti e colleghi, in un processo di apprendimento dinamico e partecipato.”