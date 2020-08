Corte brevetti, ultima chance per l’Italia Mancano 18 giorni alla riunione in cui i rappresentanti dei Paesi Ue decideranno dove spostare la sede che doveva sorgere a Londra: Parigi e Amsterdam hanno formalizzato la candidatura, Farnesina e Governo no. di Laura Cavestri

Ultima chiamata per il Tribunale per il brevetto unitario, cioè la nuova Corte che dovrà dirimere le controversie sui nuovi brevetti europei in materia di farmaci. La vogliamo oppure no? L’Italia intende giocarsi la candidatura di Milano? E, nel caso opti per un’altra città, quale? Mancano meno di 20 giorni alla riunione “tecnica” in cui i rappresentanti dei Paesi europei decideranno dove e come spostare la sede che avrebbe dovuto sorgere (l’edificio era già pronto) a Londra e che, causa Brexit, non potrà più ospitare. Un appuntamento rinviato per anni sino all’uscita ufficiale – un mese fa – del Regno Unito dal sistema del Tribunale per il brevetto Unitario in cui Londra avrebbe dovuto sottostare e applicare proprio quel diritto comunitario cui ha scelto di rinunciare.

Un appuntamento che, però, si sapeva che sarebbe arrivato e che oggi riapre, dunque, tra i Paesi europei, la partita sulla città che potrebbe diventare la nuova sede di una delle Corti internazionali più interessanti a difesa della proprietà industriale e intellettuale (quella sui brevetti farmaceutici e il life science). Ma mentre il governo di Parigi (che già detiene la sede della Corte centrale) e Amsterdam (che si è già aggiudicata l’Ema, l’Agenzia europea per il farmaco un anno fa) hanno già formalizzato la candidatura delle due città, né la Farnesina né Palazzo Chigi si sono sinora espressi con atti formali. Con il rischio di perdere anche un’occasione di indotto – stimata dalla Commissione Ue (dati di alcuni anni fa) – sino a 300 milioni di euro l’anno a regime. E anche quello che non si vede: rafforzamento e nuove sedi di studi legali specializzati, sinergie e consulenze con il Politecnico e i poli universitari.

I malumori nel Governo

La vicenda sta già creando qualche malumore nel governo. Il Pd e Italia Viva hanno sempre appoggiato la candidatura di Milano ( sostenuta, da parte dell’opposizione, anche dalla Lega di Salvini), mentre il M5S aveva aperto alla possibilità che potesse entrare in gioco anche Torino, guidata dal sindaco Chiara Appendino. Così, prima di Ferragosto, da esponenti della maggioranza sarebbe partita una lettera all’attenzione del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per sollecitare «una decisione rapida e condivisa da parte del Governo, decisione da assumere adesso», così che la candidatura italiana possa essere «ufficializzata in tempo per la riunione del Comitato del 10 settembre 2020».

Il pressing di Milano e Lombardia