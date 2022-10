Corte dei Conti: la digitalizzazione della cultura ancora in ritardo

La criticità

Questi dati assolutamente positivi convivono però con numerose criticità altrettanto evidenti: la formalizzazione della strategia digitale è ancora poco diffusa, così come le competenze specifiche; i musei risultano infatti ancora auto-didatti o dipendenti da consulenti esterni:

- il 64% dei musei ha dichiarato di non avere al proprio interno professionisti con competenze legate al digitale e solo recentemente si stanno avviando percorsi di formazione del personale;

- il 76% dei musei ha dichiarato di non avere alcun piano strategico dell'innovazione digitale;

- lo stato di avanzamento della digitalizzazione procede in modo assolutamente disomogeneo: si va dal 21% delle istituzioni che non hanno realizzato alcuna digitalizzazione, fino al 23% delle istituzioni che digitalizza più del 75% della collezione;

- il 68% dei musei dichiara di avere un sistema di catalogazione informatizzato, ma il catalogo cartaceo è ancora diffusissimo (il 53% dei musei ha più della metà della collezione così schedata);

- molti istituti, in particolar modo i musei, tendono ancor oggi a creare propri strumenti che difficilmente dialogano con i sistemi nazionali, presentando, nel medio periodo, difficoltà di manutenzione e aggiornamento;

- i progetti approvati risultano spesso realizzati su supporti informatici divenuti presto obsoleti e che hanno richiesto e ancora richiedono una complessa (e onerosa) attività diretta al recupero, spesso anche solo parziale, dei dati e delle informazioni raccolte;

- solo il 22% ha dichiarato di aver preso in riuso software di titolarità di un'altra P.A.;

-solo il 2% ha aderito al programma di abilitazione al cloud DTD/AgID;

- solo il 15% ha aderito al Sistema Museale Nazionale (SMN) deputato alla governance del patrimonio culturale;

- solo il 26% ha reso conformi i propri servizi alle linee di indirizzo sull'interoperabilità tecnica (condizione necessaria per l'attuazione del principio “once only”);

- la prevalenza di siti web a contenuto redazionale è ancora netta, mentre sono ancora poco sviluppate le forme di interazione con l'utenza;

- molti siti web di note istituzioni museali utilizzano, in alternativa alla lingua italiana, la sola lingua inglese nonostante appaia di chiara evidenza che solo il rispetto del noto principio del multilinguismo può favorire la fruizione globale sotto un profilo non solo didattico, culturale e sociale, ma anche evidentemente di incentivazione del turismo;

- i musei italiani si concentrano prevalentemente sulla comunicazione tramite i propri canali di comunicazione (sito web e social network), sono ancora poco valorizzati i canali terzi, che sono invece quelli privilegiati dagli utenti;

- il 48% dei siti web non è compatibile con i dispositivi da mobile;- solo il 20% dei musei offre servizi di biglietteria online;

- il 32% non dispone di alcun sistema informatizzato di supporto alle attività amministrative e di back office, come la gestione degli acquisti o del personale;

- quanto all'e-commerce di prodotti, sono ancora pochi i musei che sfruttano questa leva: l'8% dei musei dispone di un sistema informatizzato a supporto e l'11% lo ha in comune con altre istituzioni.

Per i magistrati contabili «urge un deciso cambio di passo nella futura messa a terra di tale strategica implementazione digitale condivisa con la pubblica amministrazione.

Le raccomandazioni

Il Ministero della Cultura - scrivono i magistrati contabili - è apparso consapevole non solo delle menzionate criticità, ma anche delle non più procrastinabili azioni necessarie per superarle:

- sviluppare il potenziale delle banche dati culturali e delle collezioni digitali, sia dal punto di vista scientifico che di valorizzazione turistica;

- garantire l'uso e l'accessibilità a lungo termine degli archivi digitali e dei prodotti di digitalizzazione del patrimonio culturale;

- ridurre le inefficienze e abbassare i costi di gestione attraverso la razionalizzazione dei sistemi informativi (approccio cloud), la dematerializzazione degli archivi cartacei e la digitalizzazione dei depositi;

- creare piattaforme per un accesso ampio e integrato al patrimonio di informazioni culturali, al fine di facilitare la fornitura di servizi digitali a cittadini, turisti, scuole, imprese e società civile e garantire l'uso e il riutilizzo da parte di imprese culturali e creative, start-up;

- formare ed aggiornare le competenze digitali tramite un programma life long learning rivolto al personale del Ministero e a tutti gli operatori che operano nel mondo del patrimonio culturale;

- elaborare indicatori della performance attendibili e costantemente aggiornati, segnatamente per ciò che riguarda il rispetto del cronoprogramma ed il puntuale monitoraggio della spesa, al fine di evitare ulteriori diseconomie;

- conciliare le restrittive disposizioni nazionali vigenti in materia di diritto d'autore con le condivisibili raccomandazioni comunitarie, da tempo adottate, in tema di condivisione del patrimonio artistico-culturale e di prioritaria necessità di inclusione dei soggetti a vario titolo più svantaggiati (per motivi economici, didattici, culturali ed anche geografici).

Open access

La non completa armonizzazione di parte della normativa italiana con la legislazione europea - sottolinena la Corte dei Conti -, il cambiamento dei processi indotto dall'utilizzo di sistemi e tecnologie che operano in ambiente web, l'evoluzione dei bisogni degli utenti abituati sempre più ad accedere in modo semplice e immediato alle informazioni, la pressione ad adeguare il funzionamento della pubblica amministrazione alle prassi adottate dalle grandi piattaforme digitali, hanno aperto delle questioni per le quali è necessario trovare una corretta conciliazione degli interessi coinvolti. Le trasformazioni radicali che il digitale ha prodotto nella società contemporanea invitano, dunque, ad abbandonare i tradizionali paradigmi “proprietari”, in favore di una visione del patrimonio culturale più democratica, inclusiva e orizzontale.

In tutto il mondo sempre più musei, biblioteche e archivi adottano politiche di open access. Alcune delle circa 900 istituzioni culturali che hanno finora adottato politiche open sono tra le più famose e visitate al mondo, come il Metropolitan Museum of Art, lo Smithsonian, il Rijksmuseum. Rientrano tra queste anche alcune istituzioni italiane, quali la Fondazione BEIC di Milano, i Musei Reali di Torino, il Museo Egizio di Torino.

Gli obiettivi del Pnrr

Infine, nel rispetto di quanto previsto dal Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale e nella consapevolezza della centralità del tema nelle politiche ministeriali, il Ministero della Cultura ha ritenuto di implementare il coordinamento delle politiche di digitalizzazione del patrimonio culturale, in un'ottica necessariamente intersettoriale, osservaon i magistrati contabili. L'importanza del Pnrr anche in quest'ambito, non può non richiamare l'Amministrazione al rispetto dei modi e dei tempi previsti dal Piano stesso, attraverso il necessario monitoraggio degli investimenti programmati si conclude nel documento.