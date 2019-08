Corte dei conti europea ottiene accesso a documenti Bce/Ssm su vigilanza banche di Isabella Bufacchi

2' di lettura

La Corte di conti europea ha ottenuto, come aveva richiesto formalmente lo scorso gennaio ai legislatori europei, il “pieno accesso a tutti i documenti” della vigilanza bancaria esercitata dalla Bce, quelli che sono necessari per l’attività di controllo dei conti pubblici della Corte. L’Eca (European court of auditors) e la Bce hanno raggiunto l’accordo sul testo di un Memorandum Of Understanding che stabilisce le modalità di questo accesso alla documentazione dell’SSM. Il MoU verrà firmato a Lussemburgo il 9 ottobre.

Il presidente della Corte dei Conti Klaus-Heiner Lehne si è dichiarato soddisfatto per questa intesa con la Bce, che regola l’accesso dei controllori dei conti pubblici a informazioni sensibili riguardanti la vigilanza bancaria. “Questo MoU favorità una cooperazione più costruttiva tra le due istituzioni, e faciliterà il nostro lavoro nell’ambito della supervisione bancaria”, ha detto Lehne.

Il documento, che è il frutto di un accordo bilaterale tra Eca e Bce, riafferma l’indipendenza delle due istituzioni europee.

Più trasparenza nell’ SSM guidato da Enria

Il responsabile dell’SSM Andrea Enria, che è presidente del Consiglio di vigilanza della Bce dallo scorso gennaio, ha subito impostato la sua presidenza - subentrando alla chair Danièle Nouy - nel segno di una maggiore trasparenza e questo accordo Bce/Eca ne è la conferma, va in quella direzione.