Corte dei Conti: la lotta all’evasione non basta, risultati incoerenti

Riscossione in grave difficoltà, e-fattura non più facoltativa



Riforma del fisco e un sistema di riscossione adeguato sono gli aspetti richiamati dalla magistratura contabile: «I risultati 2020 dimostrano come l’attività di accertamento econtrollo sia stata graduata, e in parte fermata, durante l’emergenza sanitaria - afferma ancora Flaccadoro -. Non si può non osservare come la riscossione dei crediti pubblici presenti da tempo gravi difficoltà: a 20 anni dall’iscrizione a ruolo, la percentuale è inferiore al 30% del carico netto; dopo 10 anni non raggiunge il 15%». E ha aggiunto: «Permane il notevole gap rispetto all'andamento dell’Iva negli altri Stati dell’Ue, ciò dovrebbe spingere a valutare il superamento della facoltatività della fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfetario» che contribuirebbe anche alla semplificazione.

Riduzione debito commerciale Pa è fattore di crescita

«Il debito commerciale ha un fortissimo impatto sull’economia reale, considerando il grave disagio che il ritardo dei pagamenti arreca alle imprese» ha detto il procuratore generale della Corte dei Conti Angelo Canale ricordando che l’Italia «ha già subito una condanna per inadempimento dei termini fissati dalla direttiva europea» e che «lo Stato centrale, aderendo al programma europeo Next generation, sta mettendo mano a obiettivi sfidanti in termini di aumento del Pil e impulso alle imprese, obiettivi che rischiano di essere depotenziati nella misura in cui alle imprese vengano negate le risorse finanziarie che spettano loro di diritto». Il debito commerciale «gioca un ruolo essenziale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo: la sua riduzione è fattore di crescita».

Pubblica amministrazione: riqualificare i 50enni

Per l’attuazione del Recovery plan l’Italia avrà bisogno «di una risposta straordinaria sul piano organizzativo e del razionale utilizzo delle risorse umane per garantire un supporto concreto al rilancio degli investimenti e, più in generale, servizi rapidi ed efficienti a vantaggio di tutti i settori dell’economia» scrive il presidente di coordinamento delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, Ermanno Granelli. Che per la p.a. giudica necessario da una parte il reclutamento di nuove risorse con «conoscenze e capacità pluridisciplinari, oltreché ineludibili abilità nell’uso delle nuove tecnologie» e dall’altra «un massivo intervento» di riqualificazione dell’estesa platea di cinquantenni» che rappresenta la maggioranza del personale pubblico.

Lotta evasione non basta

L’effetto degli adempimenti previsti dalla normativa e l’azione dell’Amministrazione, sottolinea la Corte dei Conti, «non sono finora riusciti a modificare apprezzabilmente i livelli di adempimento spontaneo, mentre gravi difficoltà si registrano nell’effettivo recupero delle somme evase». La magistratura ricorda quindi di aver segnalato «ripetutamente» l’esigenza di attuare «una strategia coordinata e costante di contenimento dell’evasione basata sull’uso delle moderne tecnologie informatiche e telematiche, sull’ampliamento dei pagamenti tracciati, sull’applicazione della ritenuta d’acconto e sull’azione di supporto all’adempimento e di controllo svolta dall’Amministrazione fiscale. Ancora una volta si ribadisce, dunque, l’esigenza di una diversa modalità realizzativa dell’attività di controllo fiscale che dovrebbe costituire il naturale complemento dell’utilizzo preventivo e persuasivo dei dati in possesso del sistema informativo (tra i quali, in primo luogo quelli relativi alle fatture emesse e ricevute e ai corrispettivi conseguiti e quelli desumibili dall’archivio dei rapporti finanziari), solo in parte normativamente consentito.

Incentivazione dell’adempimento spontaneo

Alla base dei risultati “incoerenti” con la dimensione dell’evasione «permane la sottoutilizzazione di uno strumento di indagine particolarmente efficace quale è l’Anagrafe dei rapporti finanziari - si legge ancora nella Relazione -. Le nuove disposizioni, infatti, consentirebbero l’utilizzazione dei dati finanziari per l’effettuazione sistematica di analisi di rischio al fine di far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo. Va detto che è proprio su tale secondo aspetto, quello della incentivazione dell’adempimento spontaneo che si può individuare la più significativa portata innovativa della disposizione. È, pertanto, necessario che i dati vengano utilizzati anche e soprattutto in chiave preventiva, insieme a tutte le altre informazioni di cui dispone l’Amministrazione fiscale e con le cautele necessarie ai fini della tutela della riservatezza, per informare e supportare il contribuente già nella fase dell’adempimento, mettendolo pienamente in condizione di conoscere gli elementi sui quali sarà poi valutata la sua effettiva capacità contributiva».