Corte conti: a ottobre a Palermo due giorni sulla giustizia al servizio del Paese

Il 12 e 13 ottobre le supreme magistrature italiane ed europee si danno appuntamento a Palermo in una “due giorni” di incontri e dibattiti organizzata dalla Corte dei conti per confrontarsi con la politica, il mondo accademico e quello forense. Una riflessione a tutto campo sulla giustizia, per ribadire che questa altro non è che uno dei fondamentali servizi pubblici erogati ai cittadini e alle imprese, vale a dire il sistema-Paese.

L’iniziativa porta il titololo di “Giustizia al Servizio del Paese”, si terrà a ottobre a Palazzo Sclafani nel capoluogo siciliano

Tre le sessioni e altrettante tavole rotonde in programma. Si parte il 12 ottobre con l’apertura dei lavori da parte del presidente della Corte dei conti Guido Carlino. Seguirà la discussione su “La magistratura contabile garanzia del buon andamento della Pubblica Amministrazione”. Alle ore 14 la seconda sessione su “La magistratura amministrativa nel rapporto tra potere pubblico, cittadini e imprese”, presieduta e introdotta dal presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti. La terza e ultima si svolgerà venerdì 13 (ore 10) su “La magistratura ordinaria garante dei diritti per lo sviluppo del sistema-Paese. A presiedere e introdurre sarà la prima presidente della Cassazione, Margherita Cassano. Al termine di ogni sessione, previsti, interventi e relazioni, tra gli altri, di Silvana Sciarra, Luigi Salvato, Angelo Canale, Tommaso Miele, Biagio Mazzotta, Gabriella Palmieri Sandulli, Giovanni Pitruzzella, Gabriele Carlotti, Fabio Pinelli.