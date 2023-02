Corte conti: con Pnrr l’Italia in Ue passa da contributore a percettore netto

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Con i fondi del Pnrr l’Italia passa nell’Unione europea da contributore a percettore netto. È quanto ha messo in evidenza nella Relazione annuale 2022 la Corte dei Conti. Il report si concentra sui rapporti finanziari Italia-Ue e sull’utilizzo dei fondi europei.

Nel 2021 versati 18,1 miliardi, ricevuti 26,7 (10,1 dal Pnrr)

Ammontano a 18,1 miliardi di euro i versamenti 2021 con cui l’Italia ha partecipato, a titolo di risorse proprie, al bilancio dell’Unione europea che, sul versante opposto, ha destinato al nostro Paese risorse per 26,724 miliardi, di cui 10,198 legati al Pnrr. Un aumento complessivo del 129,2% che, sottolineano i magistrati contabili, ha invertito la posizione italiana da quella di contributore a quella di percettore netto sul versante dei fondi Europei.

Loading...

Attuazione finanziaria della programmazione 2014-2020 desta preoccupazione

Nella relazione, approvata con Delibera n. 1/2023 dalla Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali della Corte dei conti, la magistratura contabile ha specificato che la nuova posizione dell'Italia andrà valutata solo all'esito del programma di investimento legato ai Piani nazionali di ripresa e resilienza e, più in generale, alla realizzazione degli strumenti espansivi presenti nel Quadro finanziario pluriennale vigente fino al 2027. All'interno di uno scenario - prosegue la Corte - che vede significative interconnessioni tra il Pnrr e le politiche supportate dai Fondi strutturali, il quadro generale di attuazione finanziaria della programmazione 2014-2020 desta alcuni elementi di preoccupazione, legati principalmente alle maggiori risorse di provenienza europea cui ancora non corrisponde una dinamica positiva in termini di pagamenti. Questo, malgrado il lieve miglioramento registrato nella loro percentuale (55% al 31 ottobre 2022, contro il 48 del 2021).

L'assegnazione delle risorse aggiuntive relativa all'iniziativa React-Ue, articolata in 8 Programmi Operativi Nazionali, ha incrementato la dotazione complessiva per la programmazione finanziaria da 50,5 a 64,39 miliardi di euro, in un quadro regolamentare che conferma il termine ultimo di ammissibilità della spesa al 31 dicembre 2023. Termine comunque impegnativo, osservano i magistrati contabili, nonostante sia stato realizzato il superamento, da parte di tutti i programmi, del target di spesa previsto dalla regola del disimpegno automatico, al 31 dicembre 2022.

Per quanto attiene all'attuazione finanziaria del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) al 31 ottobre 2022, l'avanzamento della spesa ha raggiunto il 61,2 % della dotazione finanziaria complessiva.