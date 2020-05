Corte costituzionale tedesca, ultimatum alla Bce: ha 3 mesi per giustificare il Qe La Corte costituzionale federale tedesca non trova traccia di monetizzazione del debito pubblico nel QE della Bce ma impone alla Bundesbank una verifica in tre mesi sulla proporzionalità del PSPP. di Isabella Bufacchi

La Corte costituzionale federale della Germania ha stabilito in una sentenza oggi che il programma di acquisti dei titoli di Stato (Pspp) della Bce non finanzia gli Stati e quindi rispetta il divieto del Trattato contro la monetizzazione dei debiti pubblici nazionali. Al tempo stesso però la Corte accoglie il ricorso di alcuni accademici ed economisti tedeschi sulla possibilità che il QE negli acquisti dei titoli di Stato abbia violato il mandato della Bce con un mancato rispetto del principio di proporzionalità nel Trattato o ultra vires (non rispetto della ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri).

La sentenza non si applica al PEPP, il programma pandemico degli acquisti anche in titoli di Stato per rispondere all’emergenza del coronavirus.

A questo fine, sulla proporzionalità, la Corte ha chiesto al Consiglio direttivo di adottare una decisione che dimostri «in una maniera comprensibile e con argomentazioni» che gli obiettivi di politica monetaria perseguiti dal PSPP non abbiano effetti economici e fiscali non proporzionati. Senza questo chiarimento, passati tre mesi la Bundesbank «potrebbe» non partecipare più all’implementazione ed esecuzione del PSPP. La Corte tedesca si spinge oltre: la Bundesbank potrebbe dover rivendere i titoli di Stato (ndr. titoli tedeschi) acquistati con il PSPP.



Un portavoce della Bce ha detto: «La Bce sta analizzando la sentenza e la commenterà nei tempi adeguati».

