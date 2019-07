Corte di Giustizia Ue: i sample devono essere autorizzati

Con la sua sentenza, la Corte Ue ricorda, anzitutto, che «i produttori di fonogrammi hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione in tutto o in parte». Di conseguenza, «la riproduzione, da parte di un utente, di un campione sonoro» rientra nell’ambito del diritto esclusivo conferito al produttore del fonogramma.

C’è, però, da dire che non vi è «riproduzione» quando un utente « prelevi un campione sonoro da un fonogramma al fine di integrarlo, in forma modificata e non riconoscibile all’ascolto, in un nuovo fonogramma».

Gli spazi di utilizzo

La Corte osserva, poi, che un supporto che riprenda la totalità o una parte sostanziale dei suoni registrati in un fonogramma costituisce una copia, per la quale il produttore del fonogramma gode di un diritto esclusivo di distribuzione.

Anche se non costituisce una copia un supporto che, come quello discusso nel caso dei Kraftwer, si limiti a incorporare campioni musicali, eventualmente in forma modificata, trasferiti per creare un’opera nuova e indipendente.