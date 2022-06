La Corte suprema Usa cancella il diritto costituzionale all’aborto dopo 50 anni. In 13 Stati tra cui Texas scatta subito divieto

Apple, Meta e Patagonia pagheranno le spese per l’aborto alle proprie dipendenti

Sia Apple che l’azienda Patagonia si sono impegnate a pagare alle proprie dipendenti viaggio, alloggio e procedure nel caso debbano recarsi in un altro Stato per sottoporsi ad un aborto dopo la sentenza della Corte suprema (lo stesso presidente Biden ha chiarito che nessuna autorità locale può impedire a una donna che desiderasse abortire di farlo in un altro stato degli Usa). La stessa azienda di abbigliamento sportivo ha anche assicurato che pagherà la cauzione a tutti i suoi dipendenti che dovessero essere arrestati protestando pacificamente per l’aborto. Meta, proprietaria di Facebook e Instagram, ha annunciato che rimborserà le spese di viaggio, «nella misura consentita dalla legge, per le dipendenti che avranno bisogno di accedere all’assistenza sanitaria e ai servizi riproduttivi in un altro stato».

Macron: diritto all’aborto va difeso, solidarietà a donne Usa

Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha commentato la sentenza Usa: «L’aborto è un diritto fondamentale per tutte le donne. Bisogna proteggerlo. Esprimo la mia solidarietà alle donne le cui libertà sono oggi rimesse in discussione dalla Corte suprema degli Stati Uniti», ha scritto su Twitter in francese e inglese.

Mons. Paglia: la scelta della vita è responsabilità per il futuro

Di diverso avviso l’opinione dell’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita: «Di fronte alla società occidentale che sta perdendo la passione per la vita, questo atto è un forte invito a riflettere insieme sul tema serio e urgente della generatività umana e delle condizioni che la rendono possibile; scegliendo la vita, è in gioco la nostra responsabilità per il futuro dell’umanità».