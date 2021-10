Corte Ue condanna la Polonia a pagare multa di un milione al giorno. «A rischio ordine giuridico europeo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sale di livello lo scontro tra Unione Europea e Polonia sullo stato di diritto. La Corte europea di Giustizia ha condannato Varsavia a pagare una sanzione di un milione di euro al giorno per non aver sospeso le disposizioni relative allla Camera disciplinare della Corte suprema, un organo che secondo l’Ue limita gravemente l’indipendenza dei magistrati, influenzandone l’operato. Lo ha annunciato la stessa Corte Ue.

Il rispetto delle misure provvisorie ordinate il 14 luglio 2021 dalla Corte Ue, si legge in una nota, «è necessario al fine di evitare un pregiudizio grave e irreparabile all’ordine giuridico dell’Unione europea nonché ai valori sui quali l’Unione è fondata, in particolare quello dello Stato di diritto».

Salto di qualità

La Commissione europea aveva chiesto le sanzioni il mese scorso dopo che la Polonia ha ignorato le richieste di luglio della corte di «sospendere immediatamente» il suo sistema di disciplina giudiziaria, visto dai critici come un modo per mettere a tacere i giudici che non appoggiano il partito Legge e Giustizia al potere.





Fondi congelati

La decisione si colloca in un clima di grande tensione tra Polonia e Ue, che ha congelato i 23,9 miliardi di euro di sovvenzioni che il Paese dovrebbe ricevere dal Pnrr. Il governo nazionalista della Polonia questo mese ha aggravato la crisi dopo la sentenza dell’Alta Corte che sfida l’ordine giuridico dell’Ue, dicendo che la legge polacca lo può scavalcare.