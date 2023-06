Corte Ue contro Polonia: riforma giudiziaria del 2019 infrange il diritto dell’Unione

La Corte di giustizia Ue ha accolto il ricorso dell’esecutivo Ue, ribadendo che il controllo sul rispetto dello stato di diritto è una competenza degli Stati membri e criticando l’eccesso di potere nelle mani di un organo singolo -e tutt’altro che imparziale - come la Sezione di controllo della Corte suprema polacca. Sul versante delle ingerenze più politiche, espresse con l’obbligo per i giudici di comunicare le proprie attività, la Corte europea ritiene che si violino la tutela dei dati sensibili e il rispetto della vita privata.

La sentenza della Corte di giustizia Ue

Le tensioni Ue-Varsavia e l’asse fra conservatori in Europa

La sentenza della Corte può surriscaldare ulteriormente i rapporti fra Bruxelles e Varsavia, già in bilico da anni per le violazioni dello Stato di diritto imputate a Varsavia. Il governo di destra a guida di Diritto e giustizia, il partito che esprime il premier Mateusz Morawiecki, rientra nel cosiddetto blocco Visegrad: il gruppo di Paesi dell’Est Europa, capeggiato in tandem da Polonia e Ungheria e ritenuto la fronda più insidiosa per l’establishment comunitario. L’ultimo episodio sulla china autocratica di Varsavia si è materializzato con l’istituzione di una commissione per valutare le ingerenze russe in un lasso di tempo compreso fra il 2007 e il 2022, periodo che coincide con gli otto anni al potere dell’ex premier e numero uno del Consiglio europeo Donald Tusk. L’esecutivo ne parla come una misura per tutelare il voto, l’opposizione la interpreta come una manovra per sbarazzarsi di Tusk in vista del voto ed è già scesa in piazza contro il testo.

Il caso può complicare, in parallelo, anche i negoziati per una nuova maggioranza di destra al Parlamento Ue intentati fra alcuni esponenti del Partito popolare europeo e il gruppo dei Conservatori e riformisti. La stessa vicenda di Tusk può essere un ostacolo all’intesa, visto che racchiude in sé gli estremi delle rispettive forze politiche: Tusk è uno storico esponente del Partito popolare europea e la sua sigla polacca, Piattaforma pubblica, fa opposizione - dal centro - al governo di destra di Varsavia; Diritto e giustizia è fra i partiti più influenti nella famiglia dei Conservatori, capeggiata da Giorgia Meloni.

