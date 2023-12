Corte UE su ex Ilva: se ci sono danni eccessivi a salute, fermare gli impianti

La Corte Europea dei diritti dell’uomo si è infatti già espressa tempo addietro sul caso dell’ex Ilva evidenziando mancate tutele della salute dei cittadini di Taranto e dei lavoratori. E ora l’avvocato generale sottolinea che «i fenomeni di inquinamento che, compromettendo la salute umana, violano i diritti fondamentali delle persone interessate sono sempre significativi».

L’avvocato generale evidenzia poi che «le condizioni di autorizzazione necessarie per garantire il rispetto di direttive anteriori a decorrere dal 30 ottobre 2007 e il rispetto della direttiva relativa alle emissioni industriali a decorrere dal 7 gennaio 2014 dovevano e devono continuare ad essere applicate, senza ulteriori differimenti, dall’entrata in vigore dell’autorizzazione. Solo in circostanze particolari è possibile un differimento, ad esempio qualora la Commissione abbia adottato una nuova decisione sulle migliori tecniche disponibili».

Le reazioni alla pronuncia

«Dobbiamo aspettare la sentenza – commentano fonti vicine a Ilva in amministrazione straordinaria, proprietaria degli impianti, presente in giudizio insieme ad Acciaierie, gestore della fabbrica – e in ogni caso pensiamo che l’avvocato generale abbia sottolineato cose già note. Ovvero, che si debbano fermare gli impianti se non si rispettano le condizioni previste dalle Bat. Ma in questo caso facciamo riferimento a periodi ante adeguamento degli impianti e nel frattempo tutte le attività relative alle migliori tecnologie sono state applicate. Forse a livello europeo è l’unica azienda che le abbia applicate tutte. E chi non le ancora applicate, deve chiudere?».

Per l’avvocato Maurizio Rizzo Striano, che difendeva i ricorrenti al Tribunale di Milano, «è andato meglio di ogni aspettativa. L’avvocato generale va oltre quello che ha chiesto il Tribunale di Milano e afferma che l’autorizzazione non può essere rilasciata in queste condizioni. Vedremo se questo pronunciamento dell’avvocato generale avrà conseguenze immediate, prim’ancora della sentenza che arriverà tra quattro-cinque mesi. Non penso che Mittal metta le risorse e poi arriva una sentenza sfavorevole della Corte».