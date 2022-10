Corte Ue: sì al divieto del velo islamico sul lavoro se vale per tutti i segni religiosi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La regola interna di un’impresa che vieta di indossare in modo visibile segni religiosi, filosofici o spirituali non costituisce una discriminazione diretta se applicata in maniera generale e indiscriminata. Diversamente si metterebbe in atto una disparità di trattamento, in tema di occupazione e condizioni di lavoro, che entra in rotta di collisione con la direttiva 2000/78. Lo ha deciso la Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza nella Causa C-344/20.

Gli eurogiudici hanno risposto così alle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale del Lavoro di Bruxelles, chiamato ad esprimersi sul caso di una donna belga di religione musulmana. Motivo del rinvio pregiudiziale, la querelle sorta tra la signora,di fede musulmana che indossa il velo e una società che aveva scartato la sua candidatura per un tirocinio, perchè nel corso del colloquio, l’aspirante al posto aveva affermato che non si sarebbe tolta il velo, nel rispetto della linea neutrale seguita dalla società e trasferita in un regolamento interno. Il no dell’azienda è rimasto fermo anche quando la donna si è riproposta per il tirocinio, dicendosi disponibile ad indossare un altro tipo di copricapo. I dirigenti dell’impresa hanno però ribadito la posizione della società, chiarendo che il divieto era esteso, all’interno dei locali, a qualunque tipo di copricapo: e valeva per un berretto come per il velo. Per la signora si trattava di una discriminazione degna di una segnalazione. La donna si è così rivolta in prima battuta all’ente pubblico indipendente competente per la lotta contro la discriminazione in Belgio, per poi adire il tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese, Belgio) con un’azione inibitoria.

La presunta disparità di trattamento

La ricorrente chiedeva di bloccare un regolamento interno adottato, a suo avviso, in contrasto con la legge nazionale belga contro le discriminazioni. L’insuccesso nel colloquio per ottenere il tirocinio era, infatti, da attribuire, direttamente o indirettamente, al peso che avevano avuto le sue convinzioni religiose. I giudici del Tribunale francofono hanno chiesto lumi a Lussemburgo sollevando due questioni pregiudiziali: se «la religione o le convinzioni personali» presenti nella direttiva riguardante la parità di trattamento in materia di impiego e di condizioni di lavoro debbano essere interpretati come due aspetti di uno stesso criterio protetto o, al contrario, come due criteri distinti.

Sottoposta alla Corte Ue anche la questione relativa all’ipotetico contrasto con le norme dell’Unione del divieto di portare un segno o un indumento di valenza religiosa.

La risposta alle questioni pregiudiziali

Gli eurogiudici rispondono tracciando i confini entro il quale un datore di lavoro può muoversi, bilanciando i diversi interessi in gioco: la libertà personale e di impresa.