Cortenuova ospita il magazzino smart dei discount Md

Il progetto del magazzino è stato affidato da Md allo Studio Domus di Bergamo e realizzato da un team di imprese italiane tra cui c’è come capofila la System Logistics di Fiorano Modenese. Md ha puntato su un magazzino 4.0 dove tutti i processi e le attività logistiche sono digitali per ridurre gli errori, i consumi e i costi. Innovazione digitale all’insegna della sostenibilità green. Infatti il polo è stato costruito senza consumare terreno “vergine” ma utilizzando un’area industriale dismessa in passato occupata da una acciaieria e successivamente bonificata. Altre soluzioni sostenibili sono state implementate nella gestione dei colli tra cui un sistema per il recupero dei cartoni e delle cassette per l’ortofrutta provenienti dai punti vendita per successivi riutilizzi, l’interscambio pallet alla pari, la riduzione delle emissioni di CO2 con i camion a gas naturale liquefatto (Lng) e l’utilizzo di carrelli con batterie al litio a ricarica rapida mentre è prevista l’installazione di un sistema fotovoltaico sul tetto. Oltre alla piattaforma logistica Md trasferirà qui anche la sede amministrativa che ora si trova a Trezzo sull’Adda, nei dintorni di Milano. Quello di Cortenuova è il settimo centro di distribuzione dell’insegna e si aggiunge a quelli di Gricignano in provincia di Caserta, quello di Macomer in Sardegna, Bitonto nel barese, Mantova e ai due di Dittaino in provincia di Enna.