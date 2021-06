Corteo dei lavoratori ex Ilva di Genova contro la Cig. Città bloccata

I lavoratori hanno dato fuoco ad alcuni pneumatici in via Rossa, che hanno provocato un denso fumo nero. «Senza segnali chiari da parte del Governo andremo avanti - dicono i lavoratori - fermandoci solo per la festa del patrono di Genova (San Giovanni, giovedì 24 giugno, ndr) per rispetto alla città e perché le tradizioni vanno rispettate. Ma si devono svegliare perché se non arriverà la convocazione noi torneremo in prefettura e non con il cappello in mano ma con i caschetti».

La rabbia dei sindacati

«Ci devono dire - scrive in una nota Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria - se questo Paese, tra i suoi fattori di sviluppo, ha ancora la siderurgia. Siamo al fianco dei lavoratori ex Ilva che, ancora una volta, devono battersi per poter lavorare. Assemblee, scioperi, manifestazioni: è un film già visto al quale la politica e i governi che si sono succeduti non hanno ancora saputo dare un adeguato finale che risponda alle esigenze del mercato interno e internazionale».

Secondo il sindacalista, «ci sono le professionalità, c’è la richiesta di acciaio. Non pervenute, invece, le soluzioni da parte del Governo, che tentenna. Dal territorio ci aspettiamo una risposta forte che vada nella direzione della piena occupazione e della piena produzione perché di assistenzialismo si muore e la Liguria ne sa qualcosa. Inoltre l’ex Ilva ha necessita di risorse per investimenti indispensabili sulla catena produttiva».

«Dopo l’assemblea - scrive Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria - è stato deciso con i lavoratori di manifestare iniziando a bloccare la Guido Rossa, perché vogliamo quelle risposte che mancano da troppo tempo e le vogliamo dal Governo nella sua veste di azionista di Acciaierie d’Italia».

La richiesta della Cigo da parte dell’azienda, dice Venzano, «non rispecchia le continue richieste del mercato e sentiamo sempre dire che la siderurgia è strategica per il nostro Paese, ma questo non può rimanere solo a parole. Ci vogliono i fatti, ci vogliono quegli investimenti necessari per rilanciare la siderurgia tenendo conto dell’occupazione e della sostenibilità produttiva legata all’ambiente senza dimenticarsi del quotidiano. Il ministro del Lavoro, Orlando, doveva venire in stabilimento una quindicina di giorni fa e da allora non abbiamo più avuto notizie. Ci aspettiamo che si faccia sentire e si pronunci su questa situazione che si è creata».