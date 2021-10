Green pass, scontri a Roma - Draghi: diritto a manifestare non degeneri in violenza

4' di lettura

Pomeriggio di grande tensione a Roma per la manifestazione dei No Green pass: in piazza del Popolo era in programma un sit-in autorizzato a cui hanno aderito 10mila persone ma sono cominciati scontri con la polizia quando un gruppo di manifestanti ha cercato di forzare il cordone delle forze dell’ordine. Alcune centinaia di persone si sono poi dirette verso Palazzo Chigi, mentre un gruppo è entrato nella sede della Cgil. Lanciati dalla polizia lacrimogeni e idranti sulla folla arrivata a pochi metri dalla sede del governo. In risposta sono state esplosi fumogeni e bombe carta. Gli scontri sono andati avanti fino a sera. In prima fila c’erano diversi leader di Forza Nuova.

Draghi: diritto a manifestare non può degenerare in violenza

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha condannato «le violenze che sono avvenute oggi in varie città italiane. Il diritto a manifestare le proprie idee non può mai degenerare in atti di aggressione e intimidazione». Il Governo, si legge in una nota di Palazzo Chigi, «prosegue nel suo impegno per portare a termine la campagna di vaccinazione contro il COVID-19 e ringrazia i milioni di italiani che hanno già aderito con convinzione e senso civico».

Loading...

A piazza del Popolo i primi tafferugli

La manifestazione si stava svolgendo in piazza del Popolo da un paio d’ore quando è partito un lancio di oggetti contro le forze dell’ordine. I manifestanti si sono riversati in piazzale Flaminio bloccando il traffico. Alcuni, diretti verso da Villa Borghese, si sono scagliati contro gli agenti cercando di sfondare il cordone delle forze dell’ordine. Azioni alle quali sono seguite cariche della polizia.

L’assalto alla sede della Cgil

Un gruppo di manifestanti è entrato nella sede della Cgil a Roma. «La nostra sede nazionale, la sede delle lavoratrici e dei lavoratori, è stata attaccata da Forza Nuova e dal movimento no vax. Abbiamo resistito allora, resisteremo ora e ancora. A tutti ricordiamo che organizzazioni che si richiamano al fascismo vanno sciolte» ha scritto la Cgil Nazionale su twitter.

Landini: atto squadrismo fascista

«L’assalto alla sede della Cgil nazionale è un atto di squadrismo fascista. Un attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro che intendiamo respingere. Nessuno pensi di far tornare il nostro Paese al ventennio fascista». Lo afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. «Domattina alle 10, davanti la sede della Cgil - aggiunge il leader del sindacato di Corso d’Italia - è convocata d’urgenza l’assemblea generale della Confederazione per decidere tutte le iniziative necessarie».