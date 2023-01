Corti tributarie verso l’accorpamento La riorganizzazione allo studio del Mef

Ascolta la versione audio dell'articolo

La direzione tributaria del ministero dell’Economia lavora alla nuova geografia giudiziaria del fisco. Allo studio c’è l’accorpamento delle Corti di giustizia di primo grado territorialmente compatibili e con flussi di ricorsi ridotti, cui è da aggiungere il taglio delle sedi distaccate degli uffici regionali di secondo grado.

L’ormai diminuita litigiosità tra contribuenti e Amministrazione – scesa del 63,4% negli ultimi dieci anni – ha reso obsoleta e troppo costosa per lo Stato l’attuale organizzazione, ancorata a flussi in entrata risalenti al biennio 2006-07, quando si registrava un’emergenza legata all’aumento del contenzioso.

La misura, che va a integrare la riforma della giustizia e del processo tributario, dovrebbe essere inserita nella delega fiscale attesa tra fine gennaio e febbraio.

Il sistema obsoleto

I dati sui costi di mantenimento di tutte le sedi giudiziarie del fisco hanno messo in allarme il Mef. Il problema è che l’attuale assetto organizzativo, disciplinato dal Dm 11 aprile 2008, è il prodotto di una realtà che non esiste più. L’istituzione di 103 commissioni provinciali con 559 sezioni e di 21 commissioni regionali cui vanno aggiunte le ulteriori 15 sedi distaccate con complessive 209 sezioni, era una necessità 16 anni fa, mentre oggi non è più sostenibile. Basti considerare che dal 2011 si assiste a un decremento costante di nuove cause, passate da 330.153 a 120.511 del 2021. Con le nuove misure deflattive varate con la manovra 2023, come la definizione agevolata delle liti, il taglio potrebbe addirittura portare alcune Cgt – quelle che già oggi hanno un flusso di ricorsi modesto – ad essere praticamente senza nuove cause da definire. In sostanza, ci si troverebbe a mantenere un’intera struttura giudiziaria (giudici professionali e personale amministrativo) per affrontare un carico di lavoro tutto sommato leggero.

Al momento la direzione tributaria sta analizzando i flussi in entrata e le proiezioni delle misure deflattive, anche considerando che con la videoudienza – a regime con decreto del Mef dell’11 novembre 2020, in Gazzetta Ufficiale del 16 novembre – è venuta meno la necessità per i professionisti di recarsi personalmente nelle varie corti.