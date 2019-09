Cortilia: nuovo round da 8,5 milioni. Come vuole crescere la startup food tech

Cortilia è nata come spinoff di Viamente, azienda che forniva un servizio software as a service per l’ottimizzazione della gestione di flotte aziendali, il che ha fornito un vantaggio iniziale nella organizzazione della logistica. Tecnologia da un lato, artigianalità e territorio dall’altro.

L’azienda nel 2018 ha registrato ricavi per 9 milioni di euro. Ha 30 dipendenti diretti e un centinaio indiretti. Non è ancora profittevole, «non è questa la nostra priorità al momento – risponde il manager -. Potremmo esserlo, ma il nostro obiettivo è aumentare in maniera importante la nostra presenza in Italia. A partire dalla nostre aree di presidio, ovvero 500 comuni distribuiti tra Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. E poi andando in altre grandi città, a partire da Roma».

Più del 50% delle consegne viene fatta in Comuni medi-piccoli, «la densità abitativa è importante per la sostenibilità del servizio. Per questo vogliamo aumentare la penetrazione». La consegna di prodotti freschi è un processo oneroso. Cortilia ha deciso di farla con furgoncini propri e brandizzati, per un maggiore controllo del processo e in particolare della conservazione del fresco tra 0 e 4 gradi. Nei piani futuri c’è anche l’estero, «ma non nel breve».