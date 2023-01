Cortina d'Ampezzo. Al Faloria per un breakfast acquatico e letterario

Se si è attesi dalla classica, immacolata, mattinata di sci alla pista Olimpia delle Tofane, bisogna fare una lauta colazione, particolarmente proteica. Però al Faloria Mountain Spa Resort di Cortina d'Ampezzo si può cominciare una giornata alternativa, nella cornice innevata del Monte Cristallo. Ovvero alzarsi e nuotare nella piscina sotterranea lunga 25 metri disegnata dall'architetto Flaviano Capriotti come se fosse un abisso mediterraneo dalle pareti in maiolica, oblò e letti divisi da separè incastonati nelle pareti. Decisamente tonici, ci si presenta a colazione tra torte e yogurt, portandosi un romanzo di Vladimir Nabokov sotto il braccio, prelevato tra gli scaffali in legno della Libreria Sovilla aperta dagli inizi del ‘900, a poca distanza da quella pasticceria Alverà in cui poco più tardi ci si potrà concedere una seconda colazione.

4/6 6/6 Menu