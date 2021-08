Cortomuso Festival al via a Livorno dal 20 al 29 agosto

La nuova vita degli ippodromi

Nell’estate del ritorno agli spettacoli dal vivo, non è raro registrare casi di strutture o location riadattate per riconsegnarle alla collettività oppure ampliarne la vocazione. In Veneto, ad esempio, l’Ippodromo di Sant’Artemio di Treviso-Villorba è diventato per l’estate l’Arena della Marca, proprio per ospitare concerti e spettacoli dal vivo. Inaugurazione effettuata a luglio e un progetto che addirittura punta a farne una location da 90mila posti, risorse permettendo. Se a Milano, invece, c’è un piano di riqualificazione dell’Ippodromo Snai San Siro che mira a renderlo, dal prossimo anno, un punto di riferimento per tutti gli sport equestri, a Palermo l’Ippodromo La Favorita ha riaperto a maggio dopo una chiusura di oltre tre anni, dal dicembre 2017: la società toscana Sipet si è aggiudicata una concessione di 30 anni e ha avviato un programma di recupero sostenuto da un budget che sfiora i 6 milioni di euro, con l’obiettivo di ristrutturare l’impianto e ricavare anche un’area destinata ad accogliere famiglie ed eventi.

A Livorno, invece, è stata la Sistema Cavallo srl, società di Follonica, ad aggiudicarsi la gestione per due anni del Caprilli, dove i cancelli sono rimasti serrati per ben cinque anni e sono serviti due bandi (il primo andato deserto) per trovare l’offerta giusta. Il Comune di Livorno ha deliberato un investimento da 2,3 milioni di euro per la rifunzionalizzazione dell’impianto, che è stato riaperto del mese di luglio con un calendario di iniziative ed eventi. Le corse di Ferragosto sono saltate in extremis per l’assenza di partenti (solo un iscritto in sei corse), dopo i dubbi sulla sicurezza della pista espressi da fantini e allenatori. Niente cavalli al tondino, nessuna vittoria al fotofinish, ma per fortuna ci sarà un altro Cortomuso ad animare il Caprilli, a colpi di note e musica dal vivo.