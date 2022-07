Come la “sorella” Coupé, l'ottava generazione della C8 Convertible è basata su un telaio e una meccanica totalmente inediti con il motore per la prima volta montato in posizione posteriore-centrale. I gruppi ottici sono full Led: quelli anteriori sono siglati dalla “V” di Vette - il soprannome affibbiato dagli appassionati alla Corvette - rovesciata, mentre quelli posteriori reinterpretano il canonico doppio faro introdotto nel lontano 1961 sulla prima generazione C1 con inedito stile e spontanea raffinatezza. L'abitacolo della C8 Stingray è un concentrato di sportività, ergonomia ed esclusiva funzionalità: elementi fondamentali in una supercar di alto livello. Di fronte al pilota c'è un cluster digitale centrale da 12” completamente personalizzabile, le cui grafiche cambiano in base alla modalità di guida. Ai lati del cluster trovano posto due display dedicati alle informazioni secondarie e alle opzioni di controllo. Poco più a destra un touchscreen a colori da 8” per la gestione dell’infotainment con connessione Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth, HD Radio, comandi vocali e connessione 4G Lte Wi-Fi fino a sette dispositivi.

Grazie ad un serbatoio da 70 litri, la C8 Stingray vanta un'autonomia complessiva di 800 km. Nel dettaglio la Corvette C8 Convertible Stingray 6.2 V8 Launch Edition è una Scoperta 2 porte 2 posti della Corvette lunga 463 cm, larga 193 cm, alta 123 cm con un bagagliaio da 357 litri. Nella versione Stingray 6.2 V8 Launch Edition costa 109.680 euro con motore a benzina di 6.162 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 369 kW/495 cavalli ed una coppia massima di 637 Nm a 5.150 giri/min. La trazione è posteriore. Il serbatoio ha una capienza di 70 litri. Le emissioni di CO2 sono di 279 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 312 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.576 kg.

