Cos'è il Donbass e perché la Russia è già in Ucraina

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Più di un abitante su 10 non ha abbastanza denaro per acquistare un tozzo di pane. Eppure è qui, lungo le rive del fiume Donec, dove si estende un bacino carbonifero da cui si estraggono annualmente oltre 10 milioni di tonnellate di carbone, che sta prendendo forma un nuovo conflitto internazionale le cui conseguenze sono ancora ignote.

Da qualche giorno il Donbass è finito sulle prime pagine di tutto il mondo. Ma dove si trova esattamente? E qual è la storia di questa terra?

Il Donbass – che significa bacino del Donec – è un'area dell'Ucraina orientale suddivisa in tre oblast’ (che in russo, grossomodo, equivale, alle regioni), tra cui quello di Donetsk, che è la città principale, quello di Luhansk e quello di Dnipropetrovsk. Da qui, Kiev è distante 700 km. E tutto, o quasi, sembra a predominanza russa: dalla lingua alla chiesa. È nel Donbass che Vladimir Putin ha deciso di giocare la sua partita. È qui che il presidente russo – nella sua escalation neo-zarista – ha proclamato l'indipendenza della Repubblica di Donetsk e della Repubblica di Luhansk, che sono solo una parte dei rispettivi oblast'.



Loading...

Gli accordi di Minsk e i separatisti



L'instabilità del Donbass, però, ha radici più profonde, e le mosse di Putin partono da lontano. Almeno dal 2014, cioè da quando la Russia invase la Crimea, penisola dell'Ucraina meridionale, che oggi è una Repubblica autonoma di fatto federata alla Russia. È in quei giorni che l'onda dei nostalgici dell'ex Unione Sovietica, foraggiati dal Cremlino, iniziò a farsi sentire anche nel Donbass. I ribelli filo russi, armati e finanziati da Mosca, riuscirono a prendere il controllo di una parte del territorio, dichiarandone l'indipendenza e chiedendone la secessione dall'Ucraina attraverso un referendum. Referendum che secondo gli organizzatori si chiuse con percentuali bulgare a favore dell'indipendenza.

Dopo 13mila morti, città abbandonate e migliaia di civili in fuga, gli scontri si fermarono – almeno ufficialmente – con gli accordi di Minsk, siglati nel 2015 da Russia e Ucraina. Gli accordi prevedevano il ritorno delle regioni ribelli all'Ucraina, in cambio di maggiore autonomia. Ma non sono mai stati rispettati veramente.



Un fatto culturale



Nel Donbass, circa 800mila abitanti su un totale di 5 milioni, hanno il passaporto russo. E le ragioni di questi numeri sono culturali ed etniche. Soprattutto nei territori delle due Repubbliche autoproclamate, la cultura russa è dominante. A scuola si studia la versione sovietica della storia. In televisione i canali trasmettono programmi in lingua russa. E anche la chiesa ortodossa locale si è staccata da quella ucraina per legarsi a quella della madre Russia.