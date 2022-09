Cos'è l'inflazione e come affrontarla?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cosa succede quando aumenta l’inflazione? Chi si avvantaggia con l’inflazione? Perché aumenta l’inflazione? Già nel 2020, l'economista Hans-Werner Sinn sosteneva: «Non sappiamo quando arriverà l'inflazione. Ma quando arriva, arriva inaspettatamente e rapidamente». La velocità con cui si sta sviluppando l'aumento prolungato del livello medio generale dei prezzi di beni e servizi in quest'ultimo periodo ha sorpreso quasi tutti. Dopo un decennio di straordinaria stabilità, stiamo sperimentando i tassi di aumento dei prezzi più alti dagli anni Settanta. Chi è colpito dall'inflazione? La risposta semplice è che tutti ne risentono: i consumatori, le imprese e, naturalmente, lo Stato. Per orientarsi meglio, Il Sole 24 Ore propone in edicola per un mese da sabato 1° ottobre e in libreria da venerdì 7 ottobre il volume “Inflazione. La guida per conoscerla e affrontarla” di Hermann Simon, fondatore e Honorary Chairman di Simon-Kucher & Partners, e Francesco Fiorese, Partner dell'ufficio di Milano della Simon-Kucher & Partners. Le cause dell'inflazione attuale sono molteplici, con radici senza dubbio nell'espansione dell'offerta di moneta, iniziata con la crisi finanziaria del 2008-2010. Ancora più difficile da prevedere rispetto all'inflazione generale è l'andamento dei prezzi di singoli settori o prodotti. Tuttavia, per il management di un'azienda, questi sviluppi specifici sono più importanti delle tendenze generali. “L'inflazione sconvolge le normali dialettiche tra le funzioni aziendali, mette in crisi le strategie commerciali e di vendita. Costringe a magie che devono tenere insieme la tenuta dei margini, la volontà di non strangolare i clienti per non perderli, il controllo delle politiche salariali verso il personale, l'attenzione alla finanza per non bruciare le riserve reali e garantire i flussi di cassa e gli investimenti”, si legge nell'introduzione del volume a firma di Alberto Orioli, Vicedirettore del Sole 24 Ore. L'unico modo per contrastare questa imprevedibilità è disporre di un sistema informativo il più possibile tempestivo. L'elenco delle sfide da superare riguarda tutte le funzioni aziendali. Sarà necessario quindi sia cambiare la cultura aziendale sia intraprendere azioni concrete. “Perché l'inflazione è comunque un nemico dell'efficienza aziendale e della crescita. Per questo la terapia migliore – come dimostrano Hermann Simon e Francesco Fiorese – è il cambio di paradigma culturale. E questo volume è l'esempio migliore di cosa ciò possa significare”, conclude Orioli.



Gli autori



Hermann Simon fondatore e Honorary Chairman di Simon-Kucher & Partners. Ha insegnato nelle più prestigiose università e scuole di business del mondo tra cui INSEAD, MIT, Harvard, Stanford e London Business School. Annoverato fra i maggiori 50 management thinker contemporanei, ha pubblicato più di 40 libri in oltre 30 lingue, coniando nuovi tagli analitici per il management come i Campioni Nascosti e sempre tenendo il profitto e le opportunità per le aziende al centro della narrazione.

Francesco Fiorese è Partner dell'ufficio di Milano della Simon-Kucher & Partners. Esperto di strategia, marketing e sviluppo commerciale assiste multinazionali e PMI in iniziative di value creation e crescita sostenibile. Già autore di numerosi articoli e studi dedicati alla strategia e al marketing, laureato in Ingegneria presso l'Università di Padova, partecipa in qualità di esperto in strategie.



Dati



Titolo: INFLAZIONE; Sottotitolo: La guida per conoscerla e affrontarla; Autore: Hermann Simon e Francesco Fiorese;Editore: Il Sole 24 ORE;Tipologia: Libro cartaceo; Pagine: 256; Formato: 14x21 cm: Rilegatura: Brossura con alette;Lingua: italiano;Uscita edicola: 1° ottobre 2022 edicola: € 12,90;Uscita libreria: 7 ottobre 2022 libreria: € 16,90, ebook: € 9,99