Cosa aspettarsi in settimana dopo lo strappo al rialzo dei listini europei Forte recupero delle Borse rimaste più indietro. Al palo Cina ed Emergenti. I livelli tecnici da monitorare di Andrea Gennai

Uno strappo molto violento al rialzo nella seduta di lunedì 9 novembre ha dettato la linea alle Borse internazionali, a partire da quelle europee. Il bilancio finale è di guadagni fino al 7% con l’Eurostoxx 50 in testa. La notizia della validità di uno dei vaccini anti-Covid ha messo il turbo ai mercati azionari favorendo quelli più penalizzati fino a questo momento. Gli Emergenti e la Cina sono rimasti poco mossi mentre per Wall Street il progresso è stato contenuto, poco sopra il 2 per cento. Il...