Cosa ci raccontano le mappe dell’ignoto e perché ci sono utili

La cultura che sovverte l'ordine costituito è falsa, pericolosa, quindi da bandire.Nella palestra del pensiero seguito dall'azione, incontri e scontri tra conservatori e liberi pensatori fanno intravedere l'ignorante creativo. Se pensassimo di comprendere tutto, la fantasia si rattrappirebbe. Finiremmo per precipitare in una pigra routine. Per non irrigidire la conoscenza tanto da renderla dogmatica, l'ignorante creativo si stacca dall'esperienza sperimentando come avventurarsi in salti mentali. Questi i presupposti della sperimentazione: non credere di sapere e non adattarsi alla conoscenza esistente per non essere costretti nel letto di Procuste che impedirebbe di compiere quei salti; fare supposizioni ricorrendo ad analogie e associazioni di idee che sono il parto della fantasia.

Le “Mappe dell'ignoto” rappresentano luoghi dove si intrecciano dialoghi da cui nascono idee non così minute come frammenti di polvere. L'aria della conversazione è pulita e soffia in direzione di zone non ancora esplorate. Nel corso dell'esplorazione, i giovani che disegnano quelle mappe sono rispettosi dei legami intrecciati dalla natura: quelli tra l'albero e il bosco, i pesci e l'acqua, il minerale e le sue vene, come direbbe il filosofo italiano Emanuele Severino. Sono loro i creatori di percorsi che svelano terre incognite del sapere. È in quei luoghi che germoglia e cresce il seme della produttività.

piero. formica@gmail.com