Cosa compro con 150mila euro? Oltre 150 mq al Sud. A Milano appena 44

La classifica delle città

L’Aquila è la città capoluogo di regione in cui è possibile acquistare le case più grandi con 150mila euro (193,4 mq) e l'unica sopra la media nazionale (186,7 mq). Gli altri capoluoghi più convenienti sono Catanzaro (170,5 mq), Campobasso (159,9 mq), Perugia (143,2 mq) e Palermo (136,1 mq). Nell’elenco figurano anche Catania e Messina, dove si possono acquistare, rispettivamemnte, 150 mq e 142,8 mq. Al di sotto, ma con metrature comunque interessanti, ci sono anche Padova (99,2 mq), Verona (91,9 mq) e Prato (88 mq)

Le città con i prezzi medi più elevati sono invece Milano, dove con 150mila euro si acquistano appena 44 mq, Bologna (54,6 mq), Firenze (55,4 mq), Trento (60,7 mq) e Roma (62,5 mq).

Roma

Nella Capitale il numero di mq acquistabili con 150mila euro è cresciuto dal 2016 per diminuire solo a partire dal primo semestre 2022, con una variazione totale dei metri quadri acquistabili pari al +13,1 per cento. La zona che presenta l’aumento più elevato dal 2016 è Torricola (+81,4%), mentre Ostiense ha la variazione più negativa (-9,85%). Mediamente, in città, si acquistano 62,5 mq, ma con un divario significativo tra quartieri: se a Tragliatella si possono comprare 137,4 mq, nella zona Tridente-Centro Storico si scende a 18,4 mq.

Milano

Dal 2016 al 2022, Milano ha visto diminuire il numero dei mq acquistabili con 150mila euro: la variazione del -13,8%, la più bassa fra le prime 16 città per popolazione, indica una crescita dei valori immobiliari in città. Porta Nuova è il quartiere che presenta l'aumento più consistente di mq acquistabili a questa cifra (+18,9%), mentre Piola-Argonne-Corsica è al lato opposto con un -27,3%. Milano è anche la città d'Italia in cui si possono comprare meno mq con €150.000: appena 44 mq, che salgono a 79,7 nei quartieri di Quarto Oggiaro-Sacco ma scendono a 15,4 nel Centro Storico (Duomo, San Babila, Cairoli).

Napoli

Dal 2016 al 2022 a Napoli il numero di mq acquistabili è cresciuto sempre più, con un picco nel secondo semestre del 2019, per una variazione complessiva del +5,5%. La zona Nisida-Arenile Bagnoli presenta l'aumento più significativo, +26,2%, mentre in zone come Sant'Eframo e via Carlo De Marco la variazione è negativa al -11,4%. A Napoli con €150.000 si comprano 89,9 mq, che diventano 144,6 a Secondigliano (periferia) e scendono a 32,7 a Posillipo.