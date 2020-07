Cosa dicono i numeri: le tariffe idriche nel 2019 non sono aumentate

Nel 2019 sono stati fatti investimenti per 12 miliardi e il tasso di realizzazione di investimenti programmati è ulteriormente migliorato, raggiungendo l'85% del totale. Investimenti prevalentemente orientati a ridurre le perdite di rete, che rappresentano in Italia il 43,7% dell'acqua immessa in rete, ancora troppo.

Arera sottolinea il “service divide” che caratterizza il nostro Paese, con differenze ancora molto grandi fra il centro sud ed il centro nord, in termini di qualità dei servizi, tariffe e investimenti. Un punto su cui concentrare gli sforzi, migliorando l'industria idrica nel mezzogiorno.

Nel settore rifiuti Arera è ai primi passi e ancora non ha concluso l'iter di regolazione del primo periodo tariffario, che avverrà quest'anno. Per questo il Rapporto non parla di dimensione delle tasse o tariffe e nemmeno di spesa media familiare. Ma una prima fase di acquisizione di dati ed informazioni consente all'Autorità nazionale di fare una prima fotografia del settore. Gestioni troppo frammentate (oltre 6500 gestori fra servizi di raccolte e gestione impianti), quindi operatori piccoli e spesso poco integrati.

Un quadro che spiega la fortissima variabilità dei costi di gestione soprattutto degli impianti, con prezzi di accesso che variano fra 66 e 193 euro a tonnellata, variabilità solo in parte spiegabile con la differenza di tecnologie e di dimensione. Il sistema impiantistico italiano appare inefficiente, oltre che inefficace (troppa discarica e poca termovalorizzazione).

Notizie non positive in materia di energia. I prezzi di gas ed energia elettrica per gli utenti non domestici ed industriali sono più alte delle tariffe medie europee, e tendono nel 2019 a salite rispetto al 2018. Tariffe in aumento anche per quelle elettriche e del gas per gli utenti domestici. Pesano gli oneri di sistemi (inclusi gli incentivi alle rinnovabili per ben 11 miliardi) e la tassazione sulle bollette, ma anche una struttura produttiva che nel gas si basa ancora sull'importazione per oltre il 90% del gas utilizzato dai clienti finali.