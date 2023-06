Cosa è la norma Ue pro-natura e perché l’Italia è contraria

Ascolta la versione audio dell'articolo

Avanza senza l’appoggio dell’Italia e di altri 6 Paesi l’iter legislativo del regolamento Ue sul ripristino degli ecosistemi. Il Consiglio ambiente dell’Ue riunito a Lussemburgo ha approvato martedì con uno stretto margine di maggioranza la sua posizione sul provvedimento che negli ultimi mesi è diventato un catalizzatore dell’insoddisfazione contro alcune ricette del Green Deal europeo.

Il lavoro della presidenza svedese

Il progetto di regolamento presentato dalla Commissione europea proponeva essenzialmente di passare dalla protezione al recupero degli ambienti naturali attraverso Piani nazionali e target quantitativi generali e per specifico ecosistema (dai mari alle terre agricole e alle città). Il testo presentato dalla presidenza svedese ha ridimensionato in modo significativo le ambizioni della Commissione ma questo non è bastato a superare le riserve di un nutrito gruppo di Paesi.

Per l’Italia nodo finanziamenti

«Serve un provvedimento cruciale» che sia «sostenibile da tutte le categorie interessate, come per i settori dell’agricoltura e della pesca», ha evidenziato in Consiglio il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, sottolineando che «il testo così com’è non fornisce le necessarie garanzie di efficacia e applicabilità». Per Roma «la perplessità più forte» riguarda i finanziamenti. «Le risorse necessarie per l’attuazione del regolamento devono essere chiarite e disponibili prima che lo stesso entri in vigore», ha scandito il ministro esprimendo la contrarietà dell’Italia al testo.

La palla torna all’Europarlamento

Per motivi diversi anche Polonia, Finlandia e - una prima assoluta per un testo del Green Deal - i Paesi Bassi, si sono espressi contro il compromesso. Altro fatto più unico che raro, la Svezia non ha sostenuto il testo elaborato dalla sua presidenza. Austria e Belgio, infine, si sono astenute per problemi di attribuzione di competenza dei diversi livelli di amministrazione. Ora la palla torna all’Europarlamento, che il 27 giugno proverà ancora a trovare una maggioranza per votare la sua posizione negoziale in commissione ambiente.

I numeri

Il primo tentativo, la settimana scorsa, è sfociato in un caos e alla paralisi dei lavori. C’è perfetta parità numerica tra chi da un lato vorrebbe il rigetto integrale della proposta, come il Ppe, l’Ecr, Id, e i liberali tedeschi e olandesi. E chi invece vorrebbe approvarlo e andare avanti - Verdi, gli S&D, la Sinistra e il resto dei liberali, principalmente francesi. L’idea dell’esponente di spicco di questi ultimi, il presidente della commissione ambiente Pascal Canfin, è di forzare il blocco incalzando i Popolari proprio con il risultato arrivato dal Consiglio. «Quattro ministri del Ppe su sette e sei governi che includono il Ppe su nove hanno sostenuto il testo», attacca l’eurodeputato, che definisce la giornata di oggi come «una grande vittoria del Green Deal e una bruciante sconfitta» per il leader dei Popolari Manfred Weber. «Bene ha fatto oggi il governo italiano ad esprimersi contro il testo», è stata la replica a distanza di Massimiliano Salini (Fi, Ppe), che imputa la paralisi del provvedimento al vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans e alla «ostinazione insensata con cui la Commissione Ue presenta proposte basate su assunzioni ideologiche».