Cosa fanno le Borse dopo un crollo giornaliero di oltre il 5% Secondo la società Bespoke cali così forti sono stati storicamente seguiti dal rimbalzo di Wall Street nella seduta successiva di Vittorio Carlini

Secondo la società Bespoke cali così forti sono stati storicamente seguiti dal rimbalzo di Wall Street nella seduta successiva

2' di lettura

Un bel tonfo, non c’è che dire. Nella seduta di ieri Wall Street ha ceduto il 5,89%. Secondo la società d'investimenti Bespoke, nella storia, un simile crollo in una singola seduta è avvenuto 28 volte dal 1952. Da quando, cioè, le contrattazioni dell'S&P 500 hanno iniziato ad articolarsi in 5 giorni alla settimana. Di questi ribassi, cinque si sono concretizzati negli ultimi tre mesi.



Cosa ci dice la storia

Ciò detto, sempre secondo l’istituto, cali così marcati sono stati storicamente seguiti dal rimbalzo dei listini nel giorno successivo. Non solo: anche nella settimana e nel mese a seguire, nella maggioranza dei casi, c'è stata la ripresa.



I dati statistici

In media, nella seduta post crollo, l’S&P 500 è aumentato del 2,14% ed ha rialzato la testa nell'81,48% dei casi. In generale, poi, più si amplia l'arco di tempo considerato e maggiore è il rimbalzo. Così le 500 maggiori capitalizzazioni, nel mese successivo, hanno guadagnato il 18,9% e hanno rialzato la testa l'82,6% delle volte. Accadrà anche quest’oggi? Vedremo. Per adesso i future sui mercati americani sono positivi.



Mercato “Orso” oppure “Toro”

Ciò detto gli investitori si domandano: è la fine del rally? Gli operatori non sono concordi. Alcuni sottolineano che si tratta di una pausa di riflessione. Keith Lerner, chief market strategist di SunTrust Advisory Services, dice che “dopo un rimbalzo del 40% dai minimi di marzo i titoli sono “tirati” verso l'alto”, ed è quindi normale che “siano vulnerabili alle cattive notizie”. Al contrario John Hussman, della Hussman Investment, ha una visione pessimistica dell'intera questione. “A fronte della incredibile “frattura” tra Wall Street e Main street “, basata in larga parte sulla scommessa della continua elargizione di “free money” da parte delle Banche centrali, “è probabile che dovremo affrontare una crisi che comparirà gradualmente ma all'improvviso. Investitore avvisato mezzo….