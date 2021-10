Cosa farai da grande? Genitori, ragazzi e imprese si incontrano

2' di lettura

L’accelerazione impressa da pandemia e climate change alle transizioni che stanno cambiando il mondo - digitale, energetica, ecologica - mette giovani, famiglie e imprese, e anche la scuola, di fronte a nuove sfide. Competenze digitali (per l’85,7%), per la sostenibilità (77,4) e l’industria 4.0 (75,4%) sono le più ambite dalle imprese venete (Fondazione Nord Est). Non solo saperi tecnici ma soft skill, creatività, capacità di adattamento e di lavoro in squadra, moltiplicano le opportunità. Eppure il divario tra domanda e offerta resta ampio, specie per i profili Stem (l’acronimo inglese per scienza, tecnologia, ingegneria, matematica), dove sono stati più di 2.200 i professionisti ricercati dalle imprese in Veneto nel mese di settembre ma introvabili per sei su dieci.

Aiutare i giovani a orientarsi sulle competenze più richieste

Anche in una regione all’avanguardia educativa come questa, dove il 16,3% dei giovani tra 15-34 anni non studia né lavora (il 25,1% in Italia) e l’abbandono scolastico tocca il 10,5% degli studenti. Da qui l’urgenza di investire energie, progetti e risorse per aiutare i giovani e i genitori a leggere i cambiamenti in atto e ad orientarsi sulle competenze più richieste.

L’iniziativa di orientamento

La scelta del percorso di studi più idoneo, secondo le attitudini ma anche il lavoro che cambia, è il cuore di “Cosa farai da grande?” Ragazzi e genitori di fronte al futuro”, il progetto ideato da Assindustria Venetocentro insieme a un team di esperti, psicologi del lavoro, economisti e imprenditori, con il contributo scientifico di Fondazione Nord Est e il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Un format innovativo, tutto online, per aiutare i genitori dei ragazzi di II e III media ad accompagnare con consapevolezza i propri figli nel delicato passaggio tra la scuola media e l’offerta superiore (6 licei, 11 istituti tecnici, 11 professionali, 12 indirizzi di formazione professionale).

Undici incontri on line

“Cosa farai da grande?”, giunto alla sua seconda edizione, propone dal 12 al 28 ottobre undici incontri online, su piattaforma Zoom, per le scuole medie dei maggiori centri delle province di Padova e Treviso. Il programma prevede un focus sul valore dell’orientamento, le dinamiche relazionali genitori-figli e l’offerta formativa con lo psicologo del lavoro Angelo Boccato. Quindi l’intervento di Carmela Palumbo, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale, su dispersione scolastica, occupabilità e successo formativo per titoli di studio. A seguire una riflessione sulle competenze più richieste e le opportunità professionali con i ricercatori di Fondazione Nord Est e il contributo degli imprenditori sulla realtà economica del territorio.

Come partecipare

L’invito è rivolto ai genitori degli studenti di 68 istituti comprensivi del Padovano e 66 del Trevigiano che potranno scegliere l’appuntamento più idoneo, per zona, giorno, orario.Si parte martedì 12 ottobre con il doppio incontro dedicato a Padova, alle ore 18.30, con la partecipazione di Francesco Nalini, Consigliere Delegato Assindustria Venetocentro per l'Education e di oltre 900 genitori; e quello per Cittadella, alle 21.00, con più di 450 genitori iscritti. Il programma prosegue giovedì 14 ottobre, con gli incontri dedicati a Oderzo (ore 18.30) e Montebelluna, alle 21.00. La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei collegamenti Zoom, con obbligo di prenotazione a: education@assindustriavenetocentro.it