Cosa fare per superare il “water divide” del Meridione

Molti i problemi tecnici e legali da affrontare: l'esclusione di questo nuovo soggetto dalla regolazione di Arera o meno, il tipo di affidamento, il destino dei gestori e degli Enti di ambito attualmente attivi, la dotazione finanziaria di questo progetto, la governance, le tutele sociali.

Se nel Mezzogiorno si è visto un fallimento del mercato, è anche vero che un soggetto pubblico di tali dimensioni in quell'area presenta i classici rischi: logiche elettorali, inefficienza, clientele, sprechi. Occorre un disegno istituzionale e societario molto attento, oltre a una robusta iniezione di risorse pubbliche da gestire con scrupolo, per fare investimenti rinviati da anni.

Sarebbe preferibile una soluzione “normale”, ma in in questo pezzo d'Italia la crisi è ormai così grave che sembra inevitabile un provvedimento straordinario. Quanto mai necessario, in un quadro nazionale complessivo che vede il settore idrico essere forte e solido più che mai: otto miliardi di euro di fatturato, 30.000 addetti, circa lo 0,5% del PIL, nella maggior parte dei casi le aziende sono economicamente sane e in attivo.

Il settore ha vissuto una fase importante di razionalizzazione con la riduzione del numero di tutte le forme di gestione: dal 1999 a 2019 meno gestioni in economia (da 6500 a 2020), riduzione del numero delle aziende per effetto di fusioni e accorpamenti (da 675 a 290), sostanziale scomparsa di aziende speciali e consorzi (da 630 a 9). Dati davvero incoraggianti per continuare un'opera di industrializzazione che, come sembra, le forze politiche dell'attuale maggioranza puntano a realizzare concentrandosi finalmente sui problemi concreti del settore, invece di rincorrere slogan e manifesti ideologici.