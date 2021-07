Cosa intendiamo per Fintech: tecnologie e settori in cerca di definizione Dalla blockchain al digital lending, dal crowdfunding all’open banking al wealthtech: una guida dell’Aiaf per orientarsi in un settore in evoluzione

7' di lettura Per parlare di fintech è opportuno comprendere di cosa stiamo parlando, per evitare fraintendimenti. L’Aiaf, nel suo quaderno dedicato alla “Sostenibilità economico finanziaria delle società fintech” ha fatto un tentativo encomiabile per definire le tecnologie e le aree che vengono normalmente considerate nell’ambito fintech. Per sapere di cosa intendiamo quando parliamo di fintech. Blockchain La tecnologia Blockchain, rientra nel più ampio spettro delle Distributed Ledger Technologies (Dlt), soluzioni tecnologiche...