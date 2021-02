Cosa serve alla scuola? Idee, necessità, proposte per una seria politica scolastica e per un “patto per l’istruzione” di Mauro Piras

Idee, necessità, proposte per una seria politica scolastica e per un “patto per l’istruzione”

Il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi sta concludendo le sue consultazioni per la formazione del governo. Si apre così una fase politica fondata su nuovi equilibri in Parlamento. Il governo che nascerà, che sia formato da politici o tecnici, sarà ben diverso dal precedente. Quindi anche il ministro dell'Istruzione. Che cosa serve alla scuola, in questo passaggio?



Un ministro forte e un patto per la scuola

In primo luogo, serve un ministro o una ministra che abbia peso politico. Che sia sostenuto con determinazione da tutto il Consiglio dei ministri, che abbia la forza e l'autorità di far pesare le proprie decisioni e di farle durare. Non deve più capitare che la politica del governo sconfessi di fatto le decisioni del responsabile dell'Istruzione.Inoltre, poiché questo governo nascerà con una maggioranza “trasversale”, bisogna fare un “patto per la scuola” che vada oltre le contrapposizioni di parte.

La scuola italiana è stata troppo spesso vittima dei regolamenti di conti tra forze politiche: chi va al governo disfa quello che è stato fatto dai suoi predecessori, impedendo così la realizzazione di un processo riformatore o anche solo la sua valutazione. Se vogliamo salvare la scuola, dobbiamo garantire che le riforme avviate abbiano una certa base di condivisione tra i partiti, e che quindi durino nel tempo. Un governo come quello che sta per nascere potrebbe essere l'occasione per farlo.

Gestire l'emergenza

Dal punto di vista dei contenuti di politica scolastica, ci sono due piani: la gestione dell'emergenza e la visione di lungo periodo.Per la gestione dell'emergenza, il nuovo governo deve garantire alcune cose che il precedente non ha saputo garantire. Le misure di sospensione o ripresa della didattica in presenza devono essere prese con un certo anticipo, con una programmazione e soprattutto devono durare, senza ripensamenti e continui cambi di marcia. Le misure prese devono essere il più possibile omogenee sul territorio nazionale: devono essere conclusi accordi con le regioni che impediscano le fughe in avanti e le eccessive differenziazioni a cui abbiamo assistito in questi mesi.Ma soprattutto, bisogna affrontare l'emergenza con strumenti di emergenza. Occorre un piano di valutazione degli apprendimenti degli studenti italiani, per ogni tipo di scuola, al fine di avere un'idea precisa degli effetti del ricorso prolungato alla didattica a distanza: è vitale quindi fare le prove Invalsi, quest'anno, e metterle al centro delle successive iniziative. Serve un piano nazionale di recupero degli apprendimenti; bisogna mettere in campo misure che permettano di riprendere e consolidare gli apprendimenti degli studenti, soprattutto nei gradi di scuola e nelle aree del paese che hanno avuto maggiori interruzioni dell'attività in presenza: rimodulazioni del calendario scolastico (come proposto dal gruppo “Condorcet. Ripensare la scuola”), inizio anticipato del prossimo anno scolastico, misure di tutoraggio individuale ecc.

Vanno anche presi dei provvedimenti che garantiscano la continuità didattica fin dal primo settembre 2021. Ci vuole quindi il coraggio per prendere decisioni eccezionali, senza adagiarsi sulla routine amministrativa, come purtroppo è accaduto finora.Una visione condivisa e di lungo periodo