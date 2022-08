Cosa sono le eSim, quali operatori le offrono ma soprattutto, convengono?

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Immaginate la comodità di cambiare operatore online e ricevere la “sim” via mail, in formato codice, da caricare subito sullo smartphone inquadrando il qr-code con la fotocamera. In un attimo abbiamo l'offerta che volevamo, senza perdere tempo. È una possibilità presente da tempo, si basa su tecnologia eSim, e pian piano - con varie resistenze da parte dei nostri operatori che preferiscono non rendere nota quest'alternativa agli utenti - si sta diffondendo anche da noi.

Un ruolo alla sua diffusione la stanno svolgendo gli operatori virtuali, che rendono molto comoda l'attivazione delle eSim. Storicamente lo fa Spusu (su rete Wind 3 e caratterizzato da tariffe molto economiche); più di recente ViaNova e CoopVoce (entrambi su rete Tim).

Loading...

Quali operatori offrono la eSim

A parte questi, anche Tim e WindTre hanno la eSim ma obbligano a un'attivazione in negozio. Un controsenso - costringere al fisico per avere il digitale - a conferma della volontà di frenare un fenomeno che favorire il cambio operatore e quindi il calo dei prezzi.Very Mobile però (marchio low cost di Wind Tre) consente attivazione online, così come Spusu, ViaNova e Coopvoce.Niente ancora eSim da Iliad o dal nuovo virtuale EliMobile, ma a quanto emerso in più annunci pubblici la novità dovrebbe arrivare (prima o poi). Fa eccezione Vodafone, pioniere della eSim in Italia, ne permette l'attivazione anche online.

I costi della eSim

Un aspetto da considerare sono i costi. Gli operatori tendono a rendere disponibile l'eSim su tutte le normali offerte, quindi quest'aspetto non cambia. In teoria l'eSim non dovrebbe avere costi iniziali (non è “fisica”), ma Tim la fa pagare ben 15 euro, Wind Tre, ViaNova e CoopVoce 10 euro. Gratis invece Spusu, Vodafone.

Come attivare l'eSim

In pratica, poi, l'eSim funziona come una sim normale. Possiamo quindi fare tre cose verso una eSim: attivazione di nuovo numero, cambio operatore, passaggio da sim a eSim con il proprio operatore. In questo terzo caso spesso gli operatori chiedono di seguire una procedura diversa di attivazione: tramite la loro app. Attenzione, però. Bisogna prima accertarsi di avere uno smartphone compatibile, ossia dotato del chip utile a ospitare i dati (protetti) della sim. Lo sono quasi tutti quelli degli ultimi due-tre anni. Certo sono compatibili gli smart watch che supportano sim (per motivi fisici, questa può essere solo virtuale). CI sono anche computer e tablet compatibili eSim, come i nuovi Microsoft Surface, iPad Air, Ipad Pro. Per essere prudenti al massimo, meglio vedere però sul sito dell'operatore scelto la lista dei modelli compatibili col suo eSim.