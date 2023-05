Cosa sono i Newsbot? Identificati 49 siti che lanciano notizie con l’intelligenza artificiale 

I punti chiave Come sono fatti i newsbot?

NewsGuard, l’associazione che valuta l’affidabilità dei siti di notizie di tutto il mondo ha lancianto un allarme su una nuova generazione di siti di notizie che utilizzano l’intelligenza artificiale. Più nello specifico di tratta di ‘content farm', cioè siti web di bassa qualità diffusi in tutto il mondo che sfornano grandi quantità di articoli clickbait per massimizzare le proprie entrate pubblicitarie. Nell'aprile 2023 ne ha identificato 49 siti in sette lingue (ceco, cinese, francese, inglese, portoghese, tagalog e thailandese) che in apparenza avevano l'aspetto di tipici siti di notizie ma che sembrerebbero essere stati interamente o in gran parte generati da modelli di linguaggio basati sull'intelligenza artificiale progettati per imitare la comunicazione umana. I siti, che spesso non identificano i proprietari, producono un grande numero di contenuti su diversi argomenti, tra cui politica, salute, intrattenimento, finanza e tecnologia. Alcuni di questi siti pubblicano centinaia di articoli al giorno. «Certi articoli - scrive NewsGuard - promuovono narrazioni false. Quasi tutti i contenuti sono scritti utilizzando un linguaggio banale e frasi ripetitive, segni distintivi dei testi prodotti dall'intelligenza artificiale».

Come sono fatti i newsbot?

Secondo l’associazoine, molti di questi siti sono pieni di pubblicità, «cosa che fa pensare che probabilmente sono stati progettati per generare entrate dagli annunci programmatici, che vengono posizionati attraverso algoritmi e finanziano gran parte dei media mondiali (esattamente ciò per cui la prima generazione di content farm su internet, gestite da esseri umani, era stata concepita). In genere, i 49 siti realizzati dall'intelligenza artificiale identificati da NewsGuard hanno nomi in apparenza innocui e generici, che potrebbero fare pensare che tali siti siano gestiti da editori affermati, come Biz Breaking News, News Live 79, Daily Business Post e Market News Reports.

Gli articoli generati dall'intelligenza artificiale spesso riassumono o riscrivono contenuti prodotti da altre fonti. Ad esempio, l'attività principale di BestBudgetUSA.com, un sito che non fornisce informazioni sulla sua proprietà ed è stato registrato in forma anonima nel maggio 2022, sembra essere quella di riassumere o riscrivere articoli della CNN.