Cosa sono i tweet misti? Ecco l’ultima novità di Twitter

Twitter ha annunciato l’arrivo di una nuova funzionalità sulla piattaforma. Proprio mentre si ritorna a discutere di una possibile acquisizione da parte di Elon Musk, Si tratta della possibilità di condividere, in un unico post, sia testo che foto e video, file gif compresi, per arricchire ulteriormente il tweet. fInora invece, il social consentiva la pubblicazione di una sola tipologia di contenuto multimediale, accompagnata da un testo. Come spiega la stessa azienda, gli utenti hanno l’opportunità di allegare qualsiasi file vogliano entro il limite conteggiato in automatico. «Siamo sempre alla ricerca di modi nuovi e entusiasmanti per aiutare i creatori a condividere di più ed essere visti. Mescolare diversi tipi di contenuti visivi insieme in un unico tweet consente di esprimersi oltre i 280 caratteri per raccontare la propria storia» ha affermato Twitter in un post sul blog. A differenza di Instagram, i tweet mostrano tutti i contenuti contemporaneamente.

Le altre novità di Twitter

L’azienda ambita da Elon Musk ha recentemente lanciato un nuovo tool che mostra video a schermo intero e consente agli utenti di scoprire più video scorrendo verso l’alto

Cosa accade in casa Facebook

Sempre sul fronte social, settimana scorsa Facebook ha annunciato nuovi strumenti per la personalizzazione del feed di Facebook, per permettere alle persone di scoprire i contenuti che interessano di più. Da questo momento è possibile scegliere tra le opzioni “Mostra di più” o “Mostra di meno” relativamente ai contenuti postati dagli amici, dalle community seguite su Facebook e a quelli consigliati. Questi strumenti - così come Preferiti, Metti in pausa e Riconnettiti - si trovano nella sezione Preferenze per il feed.