Cosa sta succedendo in Cina oggi: cinque osservazioni dal campo

E l’ho notato atterrando a Shanghai all’aeroporto internazionale di Pudong, negozi con scaffali vuoti, luci spente e l’aeroporto deserto come in un b-movie dell’orrore.

La realtà sottostante è però più complessa. Da una parte il desiderio di viaggiare da parte del consumatore cinese è rimasto. Dall’altra le linee aeree asiatiche e cinesi, dopo i licenziamenti massicci durante il Covid, non sono ancora riuscite a rimettere in piedi la capacità in termini di personale di volo e a terra, e si stima che forse riusciranno a tornare ai livelli (e ai prezzi contenuti) pre-Covid solo per la prossima estate.

Ma soprattutto, come trattato in un precedente articolo, durante la pandemia i cinesi hanno imparato a viaggiare per piacere anche all’interno della Cina, in particolare all’isola di Hainan, con un modello di duty free che permette di acquistare online con prezzi scontati anche sei mesi dopo la visita all’isola. In sintesi...

Vincitori: Hainan, il Duty Free domestico in Cina, il consumatore cinese.

Perdenti: Duty Free del resto del mondo, e a medio termine il Retail mondiale che contava con il turismo cinese (anche se con il ritorno dei voli intercontinentali il 2024 sarà sicuramente all’insegna della crescita)