Cosa succede se il rally di Natale si combina con l’“Everything rally”?

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Lo hanno ribattezzato “Everything rally”. Perché la corsa al rialzo partita a fine ottobre sui mercati finanziari non sta “risparmiando” davvero nessuno. Tutte le principali classi di investimento stanno salendo. E con l’ascensore. Borse, bond, oro, criptovalute. Anche le materie prime, dopo un minimo, recentemente sono ripartite come dimostra il movimento del petrolio passato da 65 a 75 dollari in due settimane. Quando mancano due sedute alla chiusura di questo indimenticabile 2023 finanziario l’ “Everything rally” si sta mescolando anche con il canonico “rally di Natale”, quello che di solito abbraccia le ultime cinque sedute dell’anno e le prime tre del nuovo. Non è un rally matematico, ma statisticamente rilevante. E quest’anno, salvo clamorose smentite oggi e domani, pare proprio che i mercati stiano rispettando il copione.

In questo movimento i tre principali indici della Borsa statunitense sono assoluti protagonisti. Ha anticipato tutti il vecchio Dow Jones, quello dove sono presenti i 30 titoli industriali più rinomati e che viene calcolato attraverso il metodo equipesato, dove ogni titolo ai fini dell’indice ha lo stesso peso. Il buon vecchio Dow già a metà novembre ha aggiornato il massimo storico. E nella seduta del 27 dicembre ha continuato ad esplorare al rialzo il record fino a 37.590 punti. Quei “nerd” degli analisti finanziari hanno coniato uno slogan per descrivere quelle fasi in cui una classe di investimento viaggia sui massimi di tutti i tempi: blue sky breakout. All’italiana potremmo farla passare come la rottura al rialzo dell’ultima resistenza al di sopra della quale c’è il vuoto. Non ci sono volumi scambiati su prezzi più alti. Quindi ogni nuovo prezzo, ogni tick, in teoria, è terra da conquistare. Storia da scrivere. Anche il Nasdaq 100, il paniere tecnologico più importante degli Usa che secondo molti ormai conta più del fratello maggiore S&P 500, sta scrivendo la storia. Perché nel giorno di Santo Stefano ha chiuso a 16.880. Massimo di tutti i tempi. Blue sky breakout.

Loading...

All’appello, per essere un po’ pignoli, manca a questo punto proprio l’S&P 500. Il 3 gennaio 2022 chiudeva a 4.796 punti. Il giorno successivo, nelle contrattazioni intraday toccava 4.818 per poi chiudere a 4.793. Ieri è passato a 4.780: appena 13 punti in meno del massimo storico in chiusura di due anni fa. Siamo lì, alla contabilità dei centesimi per decretare se anche il più importante e seguito indice azionario mondiale chiuderà il 2023 con un guinness. E non importa in questa fase che svariati indicatori stiano dando il pericoloso segnalo di ipercomprato, di eccesso di euforia. Non importa se con questi rialzi Wall Street valga oltre 19 volte gli utili attesi per l’anno prossimo. Utili attesi in crescita (+11%) in un anno che dovrebbe invece partire con il freno tirato dato che il Conference board ha scritto nero su bianco nell’ultimo report del 21 dicembre che si aspetta nella prima metà del 2024 «una lieve recessione». Non importa nulla in questa fase risk-on ai mercati. L’ “Everything rally”, in coppia con il “Santa Claus Rally”, in fondo sta aiutando un po’ tutti a portare a casa le provvigioni più alte, commisurate proprio sulle performance di fine anno. Poi fra qualche giorno sarà un’altra partita. I rischi all’orizzonte che potrebbero mettere in discussione lo scenario perfetto che stanno scontando i mercati potrebbero tornare in agenda. E allora si ripartirà palla al centro.