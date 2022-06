Cosa vedere a Eurocucina: dai piani che si autoriparano dai graffi ai comandi vocali smart

Sempre dell’Aeg un piano a induzione Senseboil davvero straordinario: “sente” quando l’acqua sta per bollire e avvisa il cuoco. E forse, a breve, grazie ad Alexa, dirà “butta la pasta!”

Ancor più precisi e attenti i nuovi forni iSensoric di Siemens dotati di una telecamera a sensori che trasmette all’esterno grazie ad una funzione speciale, il grado di doratura del cibo. E ne misura la temperatura e l’umidità per accontentare i diversi gusti.

Quando la voce è utile... .E anche lo sguardo

Dato per scontato che tutti gli elettrodomestici sono oggi connessi e comandabili anche a voce, la tecnologia digitale diventa sempre più partner del cuoco/a. Ma è bene distinguere tra comandi tramite un assistente vocale autonomo (un po’ un giochino non sempre preciso) e comandi vocali “nativi”, che nascono cioè in dotazione all’apparecchio. Così per esempio càpita spesso, mentre si lavora in cucina, di avere ambedue le mani occupate proprio mentre occorre fare diverse operazioni quasi in contemporanea. Ed ecco che in questi casi la voce può essere molto utile anche perché può evitare brucianti contatti o rischi “elettrici”.

Un’innovazione digitale decisamente provvidenziale è quella della nuovissima serie di rubinetti Voce dell'italiana Guglielmi, che consente di aprire, chiudere e regolare l’acqua con comandi vocali grazie all’app Guglielmi, da scaricare dall’App Store o da Google Store. I primi forni comandabili interamente con la voce sono due modelli a microonde multifunzione della Sharp, con Alexa di Amazon, con algoritmi appositamente concepiti per questa suite di cucina intelligente, con 30 e 70 comandi vocali e 50 preimpostazioni di ricette comandabili solo a voce.

Il successo dei mobili e elettrodomestici made in Italy di fascia molto alta è dovuto non soltanto alla varietà straordinaria delle proposte ma anche alle soluzioni tecnologiche su misura dei clienti più esigenti con applicazioni, come è il caso della Brummel, installate nelle community più esclusive in America. Che, rispetto ai competitor stranieri, vanta un requisito in più: l’ecosostenibilità senza compromessi che da sempre rappresenta per la Brummel il connotato esclusivo insieme alle soluzioni tecnologiche. Per esempio, le ante automatizzate si possono aprire con l’iride dell’occhio, e con lo smarphone l’utente può movimentare l’interno dei mobili.