Cosa vuol dire davvero «fare start up» nel Sud-Est asiatico?

Una startup è una giovane impresa che sviluppa un’idea di business con l’obiettivo di avere un impatto instantaneo, per rivoluzionare il mercato in cui intende operare, e che per avere successo richiede una serie di caratteristiche intrinseche all’idea di business, come scalabilità, sostenibilità e velocità. La definizione start up viene quasi sempre associata all’industria tecnologica, dove l’innovazione digitale rappresenta il fattore determinante per lanciare con successo un nuovo prodotto o servizio.

Molte tra le più importanti società al mondo vantano inizi più umili come start up, fondate da imprenditori del calibro di Steve Jobs (Apple), Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla) and Mark Zuckerberg (Facebook). Ogni giorno una nuova start up nasce, ma per ogni nuova idea altre migliaia falliscono. Le start up con più alto potenziale, quantificato dal valore del mercarto, vengono definite unicorni, termine coniato proprio per il grado di inafferrabilità.

Secondo il report dell’azienda tedesca Statista, 590 sono gli attuali unicorni in giro per il mondo, Cina e Stati Uniti ne registrano il più alto numero; e la cinese Ant Financial, ramo aziendale scorporato da Alipay (appartnenete al colosso e-commerce cinese Alibaba) primeggia nella lista.Secondo il report Global Startup Ecosystem, il 70% delle più grandi imprese mondiali operano nel settore tecnologico, e sembrerebbe che non ci sarà “la prossima Silicon Valley” ma che piuttosto vedremo almeno 30 nuovi centri globali di start up, ovvero città che potranno fungere da hub regionali: come San Paolo in Sud America o Jakarta in sud-est asiatico, oppure da leader specializzari per settore industriale, come la cinese Shenzen, centro di robotica famoso a livello mondiale.

Si parla di ecosistema start up dove, oltre alle risorse di talenti e di idee quasi sempre technologiche, si sono sviluppati veri e propri centri di incubazione con professionisti che aiutano aspiranti imprenditori a strutturare le idee, attraverso un business plan, e ad ampliare la rete di contatti.

Una delle sfide più difficili per una start up è attrarre investitori per far sì che l’idea di business si materializzi. Per finanziare una start up entrano in gioco figure come Business Angels e Venture Capital, i primi quasi agli albori della società, mentre i secondi mirano ad aziende già consolidate. I fondatori cercano in queste figure più che semplici investitori, mirano a circondarsi di professionisti che oltre all’apporto di capitale economico possano fungere da guida e mentor.