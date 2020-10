Cosa vuol dire “rispettare” un lavoratore? Il ruolo del riconoscimento, dell’attenzione e della fiducia. La necessità di esercitare un lavoro produttivo e ricco di senso, di trovare un significato profondo nelle nostre attività lavorative sembra essere un po' come l’aria che respiriamo: ci rendiamo conto della sua importanza solo quando è inquinata o inizia a scarseggiare di Vittorio Pelligra

“Il lavoro e la vita sono legati da una strana relazione reciproca – sostiene il teologo e scrittore americano Langdon Gilkey – infatti, solo lavorando, un essere umano può vivere degnamente, ma solo se il lavoro che compie è produttivo e ricco di significato egli potrà sopportare la vita che quel lavoro gli rende possibile” (“Shantung Compound”, 1966). Eppure, la necessità di esercitare un lavoro produttivo e ricco di senso, di trovare un significato profondo nelle nostre attività lavorative sembra essere un po' come l'aria che respiriamo: ci rendiamo conto della sua importanza solo quando è inquinata o inizia a scarseggiare. Così, oggi, osserviamo, da una parte, una sempre maggiore consapevolezza dell'importanza del significato del lavoro e, dall'altra, una crescente sfiducia e disillusione circa il senso e l'utilità sociale di molti lavori.

Lavoro senza senso

Una recente indagine svolta su 15.000 lavoratori in dieci nazioni europee ha mostrato, tra le altre cose, che il 22% dei lavoratori sotto i 35 anni è convinto che il proprio lavoro sia privo di significato, il 28% non si sente stimolato da ciò che fa e il 27%, per le precedenti ragioni, sceglie di non impegnarsi al 100% (Deloitte, “Voice of the workforce in Europe”, 2018). Sperimentiamo una domanda crescente di lavori significativi e un'offerta che sembra, al contrario, progressivamente ridursi. Ci stiamo accorgendo di quanto l'aria che respiriamo sia importante proprio ora che inizia a scarseggiare.

A volte è la natura stessa del lavoro a renderlo privo di senso – il fenomeno ormai noto dei “bullshit jobs” – altre volte è l'ambiente organizzativo nel quale il lavoro si svolge, la “corporate culture” prevalente o anche il modo in cui le mansioni sono progettate e i lavoratori sono “gestiti” che rendono difficile trovare un senso e una finalità soddisfacente per ciò che facciamo. Su entrambi i fronti si può e occorre fare qualcosa, ma, in particolare, è sugli aspetti di natura culturale e organizzativa che è più agevole intervenire in tempi rapidi senza il bisogno di attendere cambiamenti strutturali del sistema economico internazionale.

E questo per il bene dei lavoratori, ma anche per quello delle organizzazioni, perché un lavoro dotato di senso suscita, certamente, più impegno, dedizione e motivazione di un lavoro ritenuto inutile o addirittura socialmente dannoso. E, come dicevo, la percezione del senso non è necessariamente e automaticamente legata al tipo di lavoro. Citando dati interni di una ricerca del 2005, David Fairhurst, allora direttore del personale di McDonald's, sosteneva che se l'azienda fosse in grado di “fornire senso” ai propri dipendenti, il 55% di loro si sentirebbe più motivato, il 42% si mostrerebbe più fedele e leale e il 32% più orgoglioso. “Se qualcosa ha valore per le persone allora ha significato – continua Fairhurst – e questo può essere creato fornendo ai lavoratori il senso di uno scopo comune”.

Le relazioni nelle organizzazioni

Che però il management sia, spesso, parte del problema più che della soluzione è dimostrato, non senza una certa ironia, anche dal fatto che lo stesso Fairhurst sia stato licenziato l'anno scorso perché, come riportato da alcuni colleghi, faceva sentire le donne con cui lavorava “non proprio a loro agio”. Anche questo episodio, oltre a molte delle altre considerazioni svolte su Mind the Economy in questi ultimi mesi, apre la questione di quali siano i fattori organizzativi che facilitano la creazione di una cultura, di un clima e di pratiche facilitanti la generazione o la scoperta di senso. Abbiamo ampiamente parlato del ruolo dell'autonomia, del riconoscimento, della relazionalità e della finalità sociale, come di elementi che attribuiscono al proprio lavoro caratteristiche pregne di significato. Ci siamo soffermati sui pericoli di una impostazione ingenuamente meritocratica e dell'importanza di valutare i lavori e i lavoratori sulla base della loro intrinseca dignità e non solo sulla base della loro utilità come mezzo verso un fine.