Cosaporto.it prepara lo sbarco a Cortina, Parigi e Barcellona

Nuove città raggiunte dal servizio, l’espansione all’estero, lo sviluppo dell’area business e una nuova app sono le novità in cantiere per Cosaporto.it, la piattaforma italiana di delivery nata nel 2017 per proporre soluzioni digitali dedicata ai regali e alle occasioni speciali di privati e aziende.

Il servizio di consegne a domicilio offerto da Cosaporto.it si colloca nella fascia alta del mercato, tanto che lo scontrino medio è di oltre 60 euro, tre volte quello delle società che offrono un delivery mass market. Negli ultimi quattro anni ha più che decuplicato il giro d'affari, passando da 300mila euro nel 2019 a circa 4 milioni di euro nel 2022, di cui il food di alta gamma e gourmet rappresenta più della metà.

A ottobre 2022 Cosaporto ha lanciato sulla piattaforma Mamacrowd la sua prima campagna di equity crowdfunding, «nell'ambito di un aumento di capitale di 5 milioni di euro», come dichiara il fondatore Stefano Manili. All'operazione hanno partecipato, come nuovi soci, il fondo Azimut Eltif - Venture Capital Alicrowd II e importanti business angel, oltre al follow on di Lazio Innova. Il 70% dei nuovi soci entrati con l'aumento di capitale sono però clienti di Cosaporto.it: «un risultato che rispecchia l'entusiasmo intorno al progetto e il grado di coinvolgimento della community», prosegue Manili.

Ma il 2023 ha in previsione altri sviluppi. Oggi il servizio è attivo nelle principali città italiane: Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze. Dopo il primo lancio nell'estate 2022 a Forte dei Marmi, per la stagione invernale sciistica è stato inaugurato Cosaporto a Courmayeur, mentre la prossima estate la vedrà arrivare a Santa Margherita Ligure e Portofino ed è allo studio l'avvio del servizio a Cortina per le Olimpiadi invernali 2026. E dopo lo sbarco a Londra nel 2022, Manili pensa già ad altre città estere come Parigi e Barcellona.

Attualmente il servizio ha raggiunto più di 100mila clienti, e di questi oltre 5mila sono aziende. Lato fornitori, invece, ha in essere partnership con oltre 500 negozi e brand partner di alta gamma (tra cui grandi chef, maestri di pasticceria, botteghe artigiane e boutique di moda), di cui l'80% in esclusiva. Ma è anche partner per grandi gruppi e organizzazioni che operano nel retail. Per esempio, proprio a Londra è il delivery di riferimento per il Mercato Metropolitano, il maggiore hub di cucina etnica e regionale della City; è partner di Rinascente in tutte le città (Milano, Roma, Firenze, Torino), e da pochissimo ha avviato una collaborazione con Panino Giusto, con il quale porteranno alle aziende e in generale al mondo delle fiere, degli eventi e del lavoro il servizio “Il catering Giusto”.