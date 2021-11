«Cose che noi umani» di Lab24 vince un oro ai Lovie Awards

La cronistoria visual di Lab24 “Cose che noi umani” ripercorre tutte le date significative della pandemia, partendo dal 31 dicembre del 2019, quando le autorità cinesi hanno riferito all'OMS l'emergenza di diversi casi di una misteriosa polmonite, con epicentro a Wuhan, nella Cina centrale, per seguire poi la crescita dei contagi e dei decessi e gli ospedali al collasso nei vari paesi del mondo fino alle istituzioni di misure contenitive e restrittive da parte di tutti i governi.

«Abbiamo iniziato subito, in quel febbraio 2020, a raccontare cosa stava succedendo con i dati - spiega Luca Salvioli, coordinatore di Lab24 - E ci siamo accorti che ci trovavamo di fronte a qualcosa che non avremmo mai dimenticato. Ne è nato “Cose che noi umani”. Il titolo si ispira al monologo finale di Blade Runner. Il “voi” della citazione originale in questo caso diventa “noi”, di fronte a giorni che non avremmo pensato di vivere e una situazione per la quale non è ancora stato scritto il capitolo finale».

Laura Cattaneo, digital design editor del Sole 24 Ore, spiega i dettagli relativi alla struttura, alla grafica e all'esperienza di navigazione che contraddistinguono “Cose che noi umani” di Lab24, rendendolo una vera e propria best practice: «Un live-long form costruito con una struttura modulare incentrata sull’aggiornamento costante degli eventi. La fruizione prevede una lettura verticale, una sequenza narrativa caratterizzata dalla forte iconografia e da testi veloci suddivisi per tipologia. Il contenuto prevede due sequenze complementari: una illustrata di cronaca e l’altra grafica sui numeri. La navigazione laterale permette di aver chiaro il posizionamento temporale degli argomenti e le categorie. Lo sviluppo è intervallato da citazioni, grafici, video e immagini che si compongono mentre si attraversa la pagina dall'alto al basso: un’esperienza di navigazione pensata per stimolare l’utente ed evitare ripetitività e dispersione dell’attenzione».

La cronistoria racconta in modo dettagliato tutti i principali eventi, arricchiti dalle foto e dai video più emblematici ed evocativi, seguendo quattro categorie tematiche, sanità, politica, economia e società, con la possibilità di navigare in modalità dark o light.

Inoltre, un'infografica offre una visione dei casi totali di persone contagiate e dei decessi, in Italia e a livello mondiale, per ogni fase temporale descritta, avanzando con lo scorrere della cronistoria.